工藝中心暑期邀71青年人才培訓　開啟茶與生活的多元對話

▲「工藝游於藝—茶 · 觀世界」展覽呈現新世代對茶生活的多元詮釋。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

工藝中心今年暑假於全臺四所大專院校合辦「2025臺灣工藝學院 工藝游於藝－暑期人才培訓營」，邀集71位青年學員進行7週跨領域、跨材質的工藝學習與創作之旅，並以「工藝游於藝—茶 · 觀世界」為題，從青年視角出發，開啟茶與生活的當代對話，結訓後也特別策劃展覽，帶領觀者走入一場以茶為媒的文化旅程。

中心指出，本次培訓營共規劃六個班級，涵蓋多元材質與創作領域：漆藝研發實驗室開設「茶寵TeaPets-漆藝公仔創作營」，將茶文化意象延伸至漆藝公仔的趣味創作；纖維研發實驗室推出「工藝漫活-染境：茶的空間敘事」，以染織工藝描繪茶的場域氛圍；金工研發實驗室以「化物-身體與首飾間動態對話／顯微電焊機應用多媒材當代首飾實驗創作」為題，探索金屬與身體語言的互動關係。

木藝研發實驗室辦理「沐竹-當代木竹工藝結合食器的設計與製作」，結合木竹材質與餐具設計；陶藝研發實驗室推出「薰陶盼漫-陶瓷3D列印複合香氛加濕器」則將科技製程融入陶藝應用；竹藝研發實驗室則以「編藝相生-竹、藤與纖維的跨媒材創作」，探索材質之間的交融與延展。

工藝中心主任陳殿禮表示，新世代工藝創作者跳脫既有框架，從不同視角觀察、感受並連結茶與生活，提出獨到觀察與回應，呼應該中心倡議的「漫活SLOHAS_是樂活事」理念，融合緩慢思維與樂活態度，並以「工藝是漫波快樂．生活事」為精神，為茶文化注入新語言與新體驗。

結訓成果展則邀請策展人何忠堂負責，匯聚學員作品與創作能量，以「視角」為創作起點，鼓勵學員透過觀察與設計思維，開啟物我之間全新的對話關係；策展團隊以茶作為主題，串連器物創作、影像敘事與裝置藝術，讓「茶」不再只是飲品或名詞，而是一種觀看世界、激發創意、情感連結的行動。

展覽資訊

展覽名稱｜工藝游於藝—茶 · 觀世界

展覽日期｜114年08月21日至114年10月19日

展覽地點｜地方工藝館1F