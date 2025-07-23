台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

▲「台語工藝詞庫」網站正式啟用。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心費時超過2年建構，正式推出「台語工藝詞庫」網站上線，首波收錄多達1200組關鍵台語工藝詞彙，涵蓋陶瓷、木藝、金工、竹藤、纖維、玻璃、漆藝、石藝、皮革、紙藝等11項工藝類別，並結合數位科技應用，希望串連語言與文化記憶，讓工藝知識與在地語言延續傳承下去。

工藝中心今日舉辦「台語工藝詞庫宣傳啟用記者會」，該中心主任陳殿禮表示，許多工藝師們透過台語傳授技藝，如台語中許多工藝詞彙如「刀工」、「偷工」、「煞車」等，皆有專屬意涵與技術脈絡、蘊含智慧與情感；但因世代轉換，母語使用日漸式微，當年輕學生與工藝師訪談時，若聽不懂台語或理解錯誤，就無法真正理解其創作理念、工藝技藝或感受工藝「頂真」精神的真諦，文化和知識的傳遞也難以延續。

工藝中心指出，為保存珍貴的語言文化資產，積極推動「文化部國家語言整體發展方案」，並委由社團法人臺灣工藝聯盟總會執行建構「台語工藝詞庫」網站，內容涵蓋工藝名稱、工具、材料、技法等專業語彙，未來可廣泛應用於教學、展覽、文獻與導覽，期望落實台語在生活與專業領域的實用與傳承。

臺灣工藝聯盟創會總會長陳啓村指出，該團隊歷經2年時間走訪，邀請具台語教學經驗的資深工藝家參與，並安排專人至工作室實地訪談、蒐集詞彙，再由台語語文專業學者進行拼音標示與錄音，詞彙資料則包含文字、拼音、語音與示意圖，建構為多感官整合的語言資料庫；現任總會長葉志誠則補充，團隊歷經多次專家會議審查、修訂，釐清詞義、發音差異與分類邏輯等工作至完成初版詞庫的建置，不僅保留逐漸消失的工藝知識語彙，更有助深化民眾對工藝文化的認知與提升創新思維。

工藝中心說明，為呼應詞庫主題，目前同步推出主題展，包括《手路 ê 話》、《師傅 ê 喙口話》、《話來配對》三大展區和八位工藝家的作品，透過語言的角度切入，讓民眾走進工藝現場，感受臺灣工藝與在地語言交織而成的文化風貌；未來「台語工藝詞庫」也將結合影音、AI、AR等數位科技，導入教學、導覽與展覽等系統，讓年輕世代在熟悉的軟體中應用學習，從語言中看見臺灣工藝的文化底蘊。

「台語工藝詞庫」網址：https://kanggesu.ntcri.org.tw