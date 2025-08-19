　
地方 地方焦點

鳥嘴潭人工湖開放參觀滿月　首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

▲南投百K自行車小鎮漫遊活動，於草屯工藝中心出發展開鳥嘴潭環潭騎遊。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投百K自行車小鎮漫遊活動，於草屯工藝中心出發展開鳥嘴潭環潭騎遊。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

斥資219億打造的草屯鳥嘴潭人工湖已於上月17日起開放民眾免費參觀，南投縣政府舉辦的百K自行車小鎮漫遊活動，16日特地將倒數第2場次安排在鳥嘴潭，也是鳥嘴潭第一次舉辦的環潭騎遊活動，吸引近千名國內外及親子車友們一同參與。

陳處長表示，縣府提倡低碳旅遊方式，透過自行車活動讓遊客可以深入體驗在地的美食文化，已進入倒數第2場，此次的鳥嘴環潭騎遊，是7月份才開幕的鳥嘴潭，感謝各界的踴躍參與，相信透過自行車騎乘可以享受到草屯鎮的文化風光，最後一場活動則將於8月23日在集集辦，歡迎大家報名參與。

▲南投百K自行車小鎮漫遊活動，於草屯工藝中心展開鳥嘴環潭騎遊。（圖／南投縣政府提供）

▲南投百K自行車小鎮漫遊活動，於草屯工藝中心展開鳥嘴環潭騎遊。（圖／南投縣政府提供）

▲南投百K自行車小鎮漫遊活動，於草屯工藝中心展開鳥嘴環潭騎遊。（圖／南投縣政府提供）

「2025南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」系列活動當天先在草屯鎮的國立臺灣工藝研究發展中心辦理「草屯鳥嘴環潭騎遊」暨「草屯兒童滑步車賽」，在鳴笛歡樂聲中出發，途經陳府將軍廟、欣隆休閒農場、北勢湳蓮花池、烏溪鳥嘴潭人工湖等多處在地特色景點，路線全程約20公里，路段沿著地勢起伏，一路騎行至鳥嘴潭人工湖；縣府觀光處長陳志賢、工藝研究發展中心主任陳殿禮、鳥嘴潭人工湖管理中心主任曾國源、草屯鎮長簡賜勝、多位民意代表助理和知名網紅、各車隊協會理事長等，都到場共襄盛舉並領騎。

▲南投百K自行車小鎮漫遊活動，於草屯工藝中心展開鳥嘴環潭騎遊。（圖／南投縣政府提供）

水利署指出，鳥嘴潭人工湖蓄水區分為六個區域、提供彰化地區及草屯民生用水，主要參觀區域則為長達9.6公里的環湖步道(自行車道)，也是目前全國最大的封閉型環湖自行車道；管理中心一樓的水資源教育館，除介紹鳥嘴潭主要設施及工程機具，也讓民眾認識烏溪的石虎、白鼻心等生態多樣性；中間還有御風塔觀景台，另有其他觀景平台正建設中。

▲南投百K自行車小鎮漫遊活動，於草屯工藝中心展開鳥嘴環潭騎遊。（圖／南投縣政府提供）

陳志賢表示，縣府提倡低碳旅遊方式，透過自行車活動讓遊客可以深入體驗在地的美食文化，今年各路線號召多達100家在地優質業者合作，將吃喝玩樂景點與特色集章結合：草屯場活動當日只要在沿線地點集章完成，即可兌換在地特色伴手禮的醬油一瓶。

縣府觀光處指出，系列活動將持續至8月底，「行銷南投」集章遊程活動將贈送2025南投旅遊百K紀念自行車水壺，有興趣者可至合作店家索取集章摺頁；鳥嘴潭人工湖則全年無休，開放時間分為上午場(08:30-13:00)及下午場(13:00-17:30)(星期一展館維修保養關閉一天，湖區仍有開放參觀)，受限停車位不足，開車者須提前三天上鳥嘴潭官方網站預約(騎機車或自行車者則無須預約)。

鳥嘴潭人工湖開放參觀滿月　首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

鳥嘴潭人工湖開放參觀滿月　首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

坂茂綠能於草屯鎮成立企業總部

40多歲的年輕企業家羅志岡，過去曾從事塗裝工，卻未放棄追夢，轉進塗料研發、環保石材事業，白手起家而闖出一片天，日前更在南投草屯鎮成立坂茂綠能工程企業總部及工廠，勵志故事令人激賞。

台語工藝詞庫網站正式上線

八卦山隧道火燒車　駕駛驚險逃生

全國城隍聯誼大會師7/3-5草屯惠德宮登場

男彰化偷機車騎到草屯　紅燈右轉當場被警逮

