揪25校推漫活永續　工藝入校計畫成果展8/29宜蘭傳藝園區登場

▲孩子們以洋蔥皮天然染布，染出家鄉溫暖色韻。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心今年度攜手全臺25所學校，推動《工藝入校。藝創教案》計畫：結合在地資源出發，設計兼具美感、創意與永續價值的創新課程，引導學生透過工藝理解文化、認識環境、實踐永續，教學成果將在8月29日至31日於宜蘭傳藝園區登場的「臺灣工藝聚」活動中展出。

工藝中心主任陳殿禮表示，今年度以「漫活SLOHAS_是樂活事」為推動主軸，倡議「工藝，是漫波快樂。生活事」的生活態度，校園即是最佳實踐場域，透過《工藝入校。藝創教案》邀請工藝師入校傳授技藝，將多元工藝知識融入日常教學，引導學生在「動手做」的過程中體驗工藝的美好及愉悅，更能學習尊重自然、珍惜資源與關懷土地，讓漫活精神在學生們心中萌芽，啟動文化與環境共好的力量。

▲木工藝師指導孩子運用廢木創作，實踐循環再生理念。

本計畫亮點包含位在新北市中和森林保護區附近的復興國小的《落英即繽紛－花葉移印Eco-printing》課程，由染織工藝師鍾瑞娥指導學生從觀察植物型態開始、運用花葉移印技術，將校園四季的顏色留於布面，讓染織技藝成為情感與文化的載體，喚起對自然的尊重與記憶；臺中市大肚區的永順國小則以木頭廢料再生循環的實踐課程為主，由木工藝師李政道指導學生運用木材餘料製作生活器物，從實作中認識資源再利用的重要性、體現循環經濟的工藝價值，也學習在廢材中看見創造的可能。

▲學生專注操作花葉移印，將校園四季色彩留在布面上。

▲小小工藝師親手敲打構樹皮製作生活實用的燈飾，點亮生活與創意。

高雄市林園國小則由天然染織工藝師林潔怡引導學生，運用當地盛產的洋蔥皮進行《暖橙染韻－在地洋蔥染藝工坊》課程，學生親手收集、煮染、綁紮，將土地的氣味轉化為布上的詩篇，深化對家鄉的認同感；台中市霧峰區五福國小以《點亮心燈之五構幸福》為題的構樹燈飾課程，由工藝師邱繡蓮以構樹皮為材料，帶領學生從剝皮、敲打到創作，製作生活實用的燈飾，每盞燈飾都蘊藏著對材料與環境的理解，展現「材料美感」與「文化思維」的雙重價值。

工藝中心指出，月底於「臺灣工藝聚」活動中，現場除展示《工藝入校。藝創教案》成果，也將集結校園種子教師、社區工藝與聚落工藝的推動成果，並邀請日、韓優秀工藝師展演，更規劃工藝示範、市集展攤、手作體驗及國際論壇等精彩內容，邀請民眾共襄盛舉，更多活動詳情請至工藝中心官網或官方臉書查詢。