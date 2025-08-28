民進黨逼宮柯建銘！張博洋開全台議員第1槍：急流勇退才可貴

記者賴文萱／高雄報導

大罷免失利，民進黨內部分人士劍指立院黨團總召柯建銘，民進黨中央發動連署，全面改選黨團幹部。高雄市議員張博洋今在臉書發文意有所指，「急流勇退才難能可貴」他受訪直白坦言，這段話就是在講柯總召，希望柯能願意在關鍵時刻，選擇華麗轉身、世代交棒。

▲張博洋喊話柯建銘，急流勇退才難能可貴。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，民進黨內正研擬發動連署要改選黨團幹部，逼宮「萬年總召」柯建銘意味濃厚。已退出台灣基進的張博洋今在臉書發文意有所指，「承平時期很難有世代交替的契機，大獲全勝的時候更不可能，也因此，急流勇退才難能可貴。在最危急的時刻給大家希望的，僅是才能者。在承擔時刻，華麗轉身促成世代交棒，是賢能者。」

▲柯建銘28日下午出席黨團協商 。（圖／記者黃克翔攝）

張博洋受訪時直言，他的發文「就是在指柯總召沒錯」，他解釋，執政團隊在大獲全勝或者是承平時期，由於表現符合人民期待，沒有出太大的紕漏，所以不太可能自然發生世代交替，也因此在執政表現好的時候，願意主動急流勇退、世代交棒退居幕後栽培後進的人，是很難能可貴的。

張博洋說，屢次替自家政黨化解立院攻防危機的人，自然有他運籌帷幄獨到之處，但這僅僅是個人才能的優異，而這樣的人如果願意在關鍵時刻，選擇華麗轉身、世代交棒，他就會從一個有才能的人變成賢能智慧的人。

針對黨內逼宮柯建銘聲浪，總統賴清德今（28日）受訪說，府院黨、黨團都應該做必要改組或改選，「如果黨團改組，也都會符合社會期待」。不過面對連番逼退舉動，柯建銘下午受訪則表示，「我只能講一句話，此時無聲勝有聲。」