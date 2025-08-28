　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

細數柯建銘40年戰功　Cheap示警：逼宮手段粗暴不怕有大場面？

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免失利後，民進黨將矛頭指向黨團總召柯建銘，發動連署要求改選黨團幹部，外界則解讀這是1986年就加入民進黨的柯建銘，面臨的最大困境。對此，百萬網紅Cheap細數柯建銘從政40年戰功，他直言，老柯一輩子都奉獻給了民進黨，結果這樣勞苦功高的老臣，竟要被「具名連署」這種污辱人、粗暴的手段趕下台，民進黨哪些黑料他沒有，逼宮不怕有大場面？

Cheap發文談到「柯建銘的戰功」，他表示，柯建銘是牙醫出身，從黨外運動開始，是民進黨創黨元老，從政40年，輩分跟施明德、陳菊、呂秀蓮差不多等級，賴清德還要叫他學長，更別說現在黨內的中生代了

Cheap指出，老柯根據地在新竹，從1992年當立委至今，是10連霸立委，民進黨的萬年總召，對於談判、折衝、占領主席台、吵架、打架等各種議事規則、手段瞭若指掌

Cheap提到，2008年民進黨立委大敗，只拿到27席，國民黨則有81席，但在老柯的帶領下，兩黨在立院的氣勢竟然是55波，老柯功不可沒。

Cheap直言，老柯政治力點滿，他是太陽花的幕後推手，陳水扁、蔡英文的御前大將，還可以在馬王政爭中全身而退，老柯人脈廣、藍綠通吃，別看檯面上吵吵鬧鬧，老柯和柯文哲、傅崐萁、蔡衍明至少都是30年以上的好友。

Cheap提到，陳水扁2000年選總統沒啥資源，去新竹沒人理，老柯一通電話人就出來了。老柯最顛峰是2016年，在偏藍的新竹選立委，三腳督的情況下選贏了，配合民進黨的全面執政，可說是呼風喚雨。

因此，Cheap直言，老柯這一輩子可說都奉獻給了民進黨，結果這樣勞苦功高的老臣，竟要被「具名連署」這種污辱人、粗暴的手段趕下台。

Cheap認為，自己是覺得可以更聰明點，檯面下好好的喬一下，給柯建銘什麼獨董、資政之類的，然後柯建銘發個聲明「我的階段性任務已完成，這段期間，我盡了最大努力維護黨團團結與國家利益，現在局勢變化，黨需要新的氣象與新的領導風格。這並不是我退卻，而是我深信黨應該世代交替、繼續進步，大罷免結束後，社會對我們有很多期待，黨團也需要檢討。我身為總召，必須負起最高責任。辭職，正是我展現承擔的一種方式，感謝一路相挺的同志，這段路我走得無憾」。

Cheap說，這不就happy ending了？民進黨現在逼這麼緊，柯建銘在民進黨40年，哪些黑料他沒有，他現在又有點不受控，難道不怕有大場面嗎？

每日新聞精選

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／狄鶯怒發聲！　孫鵬也宣布要提告
櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話
又有熱帶低壓生成！　最新路徑曝
獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗
「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了
比賽大落後！陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：要避免

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

細數柯建銘40年戰功　Cheap示警：逼宮手段粗暴不怕有大場面？

相關新聞

超思進口雞蛋案偵結「陳吉仲安全下莊」　黃國昌轟可笑：黨證無敵

超思進口雞蛋案偵結「陳吉仲安全下莊」　黃國昌轟可笑：黨證無敵

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，今(28日)偵查終結，主嫌吳諭非涉詐6085萬餘元，遭求刑2年，超思負責人秦語喬和時任畜產會專員吳俊達也一併起訴。對此，民眾黨主席黃國昌表示，前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢一眾綠色高官全數安全下莊，北檢為高官們築起厚厚防火牆，不法利益超過6000萬的弊案，是專員就可以隻手遮天的？如此可笑的結果，再次告訴全體國人「黨證無敵」，更是對司法公正的踐踏。

「柯總召最近很辛苦」黃國昌也送暖　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流

「柯總召最近很辛苦」黃國昌也送暖　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流

海巡署增添新戰力！　專業預備軍官班30名學員結訓授階

海巡署增添新戰力！　專業預備軍官班30名學員結訓授階

柯總召的逆襲？民進黨團明「議場內」開黨團大會　周玉蔻曝用意

柯總召的逆襲？民進黨團明「議場內」開黨團大會　周玉蔻曝用意

綠演逼宮柯建銘大戲　藍：賴清德也該究責自己

綠演逼宮柯建銘大戲　藍：賴清德也該究責自己

