台鐵「教師節連假車票」售出6.6萬張　花東長途自強號還有位

▲台鐵教師節連假已售出逾6.6萬車票。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年教師節有3天連假，今天(27日)起開放搶票，根據台鐵公司統計，截至今天上午已賣出6.6萬張車票，花東長途自強號仍有空位。

台鐵今年教師節連假疏運（9月26日至9月30日）加開109班次，今天起開放訂票，台鐵表示，截至今日上午9時止，總計完成3萬7911筆訂票，賣出6萬6009張訂票，訂票過程順利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵指出，旅客完成訂票後，請於2日內至各售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於8月29日上午9時重新釋出。

根據統計，截至今日上午9時為止，東部幹線車票預訂包括台北往花蓮、台東方向，9月26日下午19時至9月27日上午10時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。台東、花蓮往台北方向，9月29日，各時段自強號仍有餘位。

西部幹線部分，台北往高雄方向，9月27日各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向，9月29日各時段自強號仍有餘位。南迴線車票預訂方面，高雄往台東方向，9月27日各時段自強號仍有餘位；台東往高雄方向，9月29日各時段自強號仍有餘位。

此外，台鐵將於9月26、27及29日加開之實名制列車，並於8月28日凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。