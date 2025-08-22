　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一查年底3大連假「高鐵竟同天搶票」　大票人崩潰：比演唱會還難搶

▲▼台灣高鐵,高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵三大連假同日開搶，引發網友直呼「比演唱會票還難搶！」（示意圖／記者李姿慧攝）

網搜小組／劉維榛報導

9月到10月有滿滿的連假，一名女網友查詢高鐵訂票時程，驚見教師節、中秋節、國慶日三大連假竟統一在8月29日同日開放預售，直呼「這是要開搶票大戰嗎？」實際查詢一覽表確實如此，讓網友崩潰喊「比演唱會還難搶」、「三選一只能賭手速」。不少人慶幸「還好滑到這篇」，直言拯救了返鄉人。

一名女網友在Threads表示，她好奇查詢高鐵連假開放訂購時程，發現教師節、中秋節與國慶日統一在8月29日開放預售，令她傻眼不已，「真的假的同一天？這是要開啟什麼搶票大戰嗎？」

實際搜尋「高鐵疏運期間開放預售日期及可售票相關日期一覽表」，官方頁面確實顯示「教師節9/26（五）至9/30（二）」、「中秋節10/2（四）至10/7（二）」、「國慶日10/9（四）至10/13（一）」統一在8月29日（五）開放預售。

底下網友也愣住驚呼，「我8/18看還是分開的，還好滑到你這篇」、「為什麼大連假要一起開放訂票？這樣三個連假都有搭車需求的人...是要怎麼搶」、「平常搶演唱會的手可以拿來用了」、「看來8/29這一天就要下好離手，大概只能三選一了」、「比演唱會的票還難搶」、「好處是大家可以自由選想要哪天回家，而且還有優惠；壞處是三大連假大家集中一天搶系統...可能會當機」、「好有滑到你這篇+1，拯救返鄉人」。

立法院日前三讀通過「紀念日及節日實施條例」，新增放假「4+1日」，除了上述提到的教師節，還有10月25日光復節也是三天連假（10/23至10/27），高鐵一覽表則顯示將在9/25開放預售，想返鄉或出遊的民眾可得提前規劃。

▼三大連假統一在8月29日開放搶票。（圖／翻攝高鐵官網）

▲▼ 。（圖／翻攝高鐵官網）

快訊／葉丙成請辭教育部政務次長
童星20歲「變超辣」！爆乳解放比基尼
快訊／9煞虐殺17歲少年棄屍！5嫌羈押禁見　4少年裁定收容
台中海洋館牛肉麵1碗399　館方：東西很澎湃
「黃氏兄弟」誤用《鬼滅》盜版道具　緊急開記者會道歉了
來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」：特地飛台灣吃
1人被騙4000萬！　詐團囂張做「鈔票船」
遭轟16槍追殺！他狂逃「家前50m」慘死

高鐵搶票連假教師節國慶日中秋節預售返鄉

