準衛福部長石崇良今向萬華人道歉　認破口說「失言」傷害居民

準衛福部長石崇良過去在新冠疫情期間曾經失言指本土疫情破口在萬華，遭民眾黨發言人吳怡萱質疑，若要接掌衛福部「請先向萬華人道歉」。石崇良今（28）日與媒體見面時主動提起此事，他還原當時是因為立委詢問疫情破口在哪裡，他依照疫調結果脫口說出萬華是破口，本意並沒有要傷害任何人，若造成萬華民眾受傷，他願意表達歉意。

行政院今日上午正式率領AI內閣2.0成員亮相，準衛福部長為健保署長石崇良、準衛福部次長則是疾管署長莊人祥升任。然而衛福部另兩名次長先前有不少失言爭議，包含林靜儀的「小腦袋」說，呂建德的「剿匪」言論等。

石崇良下午與媒體見面時，被問及次長發言爭議的看法，他直言，「每個人都會有失言的時候，包括我也會失言，我也曾經失言。」

沒等媒體追問，石崇良直接談起自己當時「萬華破口」言論爭議，他說，「當時候在立法院質詢的時候，有委員問我破口在哪裡？我依據疫調結果就脫口而出，其實我的本意沒有要傷害任何人，不知道會造成居民的影響，如果因為這樣造成萬華居民的受傷，無論心理或其他的傷害，我也很願意道歉，表達我的歉意。」

石崇良表示，更希望的是大家走出疫情的陰霾，因為大家共同經歷了一個世紀的大劫，讓大家能緊密的聯結在一起，「對全體人民都是一種學習，對我也是一種學習。」

石崇良強調，每個人都會有講錯話的時候，有時不用這麼嚴肅的看待，但就是要引以為惕，更謹言慎行，特別是大家媒體關注的對象都要謹言慎行。