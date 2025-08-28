　
社會 社會焦點 保障人權

早產兒「小平安」轉院！紅斑馬開道、網友報路況　3.5hrs全紀錄

▲▼救護車從台南成大醫院出發，紅斑馬協助開路，順利抵達林口長庚。（圖／記者林東良翻攝）

▲「國道公路警察局」在臉書粉絲專頁實時更新行經路段，有民眾暖心告知各處路況。（圖／翻攝自臉書／國道公路警察局）

記者林東良、葉品辰／綜合報導

一名女網友昨(27)日晚間在臉書發文求助，稱自己的寶貝女兒因為早產呼吸問題，今(28)日上午9點多要從台南成大醫院轉院到林口長庚，懇請上午北上國道1號的駕駛禮讓救護車，減少呼吸管掉落的風險。今日上午救護車9點左右出發，國道警察「紅斑馬」一路開道，加上沿路駕駛自動讓路，僅花了3.5小時，中午12時27分抵達林口長庚，終於順利完成「小平安」任務。

張姓女網友在臉書社團表示，早產的寶貝女兒因呼吸問題，需從台南成大轉院到林口長庚，今日上午出發，預計3小時左右抵達，但因全程都必須插管，所以拜託國道1號的用路人禮讓救護車，避免救護車因變換車道而導致呼吸管脫落，許多網友看完紛紛湧入留言打氣。

▲▼救護車從台南成大醫院出發，紅斑馬協助開路，順利抵達林口長庚。（圖／記者林東良翻攝）

▲載送女嬰「小平安」的救護車從成大醫院出發，2輛紅斑馬前後護送。（圖／民眾提供）

今日上午救護車9時左右從台南成大醫院出發，2輛國道公路警車「紅斑馬」前後護送幫忙開路，「小平安」媽也提供車號，拜託大家讓路。

另一方面，「國道公路警察局」也在臉書粉絲專頁即更新最新畫面，許多民眾在貼文下留言祝福，還有民眾暖心告知「台中市區塞車」、「新竹路段有交通事故」等路況，救護車10時30分許行經西螺，正式進入雲林縣。

▲▼救護車從台南成大醫院出發，紅斑馬協助開路，順利抵達林口長庚。（圖／記者林東良翻攝）

▲該名早產兒的媽媽也在Threads發文報平安，感謝大家協助與聲援。（圖／翻攝自Threads）

由於有紅班馬開道，加上駕駛沿途禮讓，救護車11時30分許就進入新竹，一路暢通無阻，即使平時常常塞車的中壢、內壢路段，救護車也順利高速通過，最終於中午12時27分順利抵達林口長庚，「小平安」媽也向關心的網友表達謝意，而網友們除了欣慰「小平安」任務順利達成外，也獻上祝福，祝他早日康復。

▲ 載送女嬰「小平安」的救護車從成大醫院出發，2輛紅斑馬前後護送。（圖／記者林東良翻攝）

▲ ▼載送女嬰「小平安」的救護車從成大醫院出發，2輛紅斑馬前後護送。（圖／記者林東良翻攝）

▲ 載送女嬰「小平安」的救護車從成大醫院出發，2輛紅斑馬前後護送。（圖／記者林東良翻攝）

一名女網友昨(27)日晚間在臉書發文，稱一位早產兒今(28)日上午9時許將從台南成大醫院轉院到林口長庚醫院，請北上國道1號的駕駛禮讓救護車，減少呼吸管掉落的風險。今日上午救護車如期出發，國道公路警車「紅斑馬」幫忙開路，一路暢通無阻，總共耗時3.5小時，終於在中午12時27分許，順利抵達林口長庚。

