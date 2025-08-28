石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間





記者洪巧藍／台北報導

行政院啟動內閣改組，準衛福部長石崇良今（28）日與媒體見面時明確表態「明年漲保費機會很低」，但是健保財務仍需開源節流。開源部分包含討論補充保費調整、增加政府挹注，至於節流的重點在於健康促進，健保研擬和商業保險業者合作，透過健康存摺紀錄民眾接受政府預防保健服務如癌篩、成人健檢等降低疾病惡化措施，商業保險就可以回饋保險費下降。

健保會每年針對明年健保總額進行協商，根據最新2026年健保總額範圍草案，若採取高推估5.5%方案，明年健保總額將高達9883.1億。石崇良日前出席活動演講時提到，健保明年總額成長，再加上公務預算、癌藥基金約兩百億，整體健保投資會邁向一兆元大關。

石崇良今日上午赴行政院參與「行動創新AI內閣2.0」記者會，強調未來有很多問題、挑戰需要更加速去克服，會持續傾聽民眾、醫護人員還有產業界聲音，來積極回應、解決問題、加速改革，落實健康台灣國策願景。他下午則與媒體見面，談未來施政方向。

被問及健保費是否調整，石崇良表示，台灣今年邁入超高齡社會，從過去10年健保支出醫療費用成長，主要貢獻來自兩大因素，分別是65歲以上人口增加，占醫療支出40%貢獻度，另則是高科技新藥的醫療支出約34%，後續人口持續老化、新藥科技也會不斷出現，醫療費用再增加是絕對的。

石崇良指出，健保保費收入有三塊，包含一般保費75%，補充保費9%，其他是政府負擔，然而在少子女化、工作人口下降的情況，一般保費又是來自受薪階級者，若由該族群擔負這所有醫療支出成長所需費用壓力將會很沉重，所以一般保費費率調整一定要審慎。

被問及是否意味任內不會漲保費，石崇良先是笑稱他無法回答，因為不知道自己任期有多久，但如果他只做一年，他可以講「不會漲保費」。他補充，這是根據明年總額成長若採5.5%高推估，相關支出還有現行財務狀況，可以達到安全準備金一個月以上的結餘，從客觀數據來講，明年漲保費的機會很低。

石崇良說，健保財務還是要從開源節流兩方向因應，開源方面，要研議補充保費調整，因為當中涉及資本利得收入，和薪資所得費率要做衡平性考量，這部分涉及健保法修法；另一方面，持續爭取公務預算挹注。至於節流的重點就是民眾健康，賴總統健康台灣願景就是希望大家健康之後讓醫療需求下降。

石崇良舉例，健保署前陣子也在和保險業者談合作，健保有健康存摺，會有民眾疾病預防、健康促進的紀錄，商業保險可以透過外溢保單來回饋降低商業保險費用，可朝向與政府保健政策如癌篩、成人健檢服務搭配合作。