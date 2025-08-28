　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

▲▼新任衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲新任衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

行政院啟動內閣改組，準衛福部長石崇良今（28）日與媒體見面時明確表態「明年漲保費機會很低」，但是健保財務仍需開源節流。開源部分包含討論補充保費調整、增加政府挹注，至於節流的重點在於健康促進，健保研擬和商業保險業者合作，透過健康存摺紀錄民眾接受政府預防保健服務如癌篩、成人健檢等降低疾病惡化措施，商業保險就可以回饋保險費下降。

健保會每年針對明年健保總額進行協商，根據最新2026年健保總額範圍草案，若採取高推估5.5%方案，明年健保總額將高達9883.1億。石崇良日前出席活動演講時提到，健保明年總額成長，再加上公務預算、癌藥基金約兩百億，整體健保投資會邁向一兆元大關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良今日上午赴行政院參與「行動創新AI內閣2.0」記者會，強調未來有很多問題、挑戰需要更加速去克服，會持續傾聽民眾、醫護人員還有產業界聲音，來積極回應、解決問題、加速改革，落實健康台灣國策願景。他下午則與媒體見面，談未來施政方向。

被問及健保費是否調整，石崇良表示，台灣今年邁入超高齡社會，從過去10年健保支出醫療費用成長，主要貢獻來自兩大因素，分別是65歲以上人口增加，占醫療支出40%貢獻度，另則是高科技新藥的醫療支出約34%，後續人口持續老化、新藥科技也會不斷出現，醫療費用再增加是絕對的。

石崇良指出，健保保費收入有三塊，包含一般保費75%，補充保費9%，其他是政府負擔，然而在少子女化、工作人口下降的情況，一般保費又是來自受薪階級者，若由該族群擔負這所有醫療支出成長所需費用壓力將會很沉重，所以一般保費費率調整一定要審慎。

被問及是否意味任內不會漲保費，石崇良先是笑稱他無法回答，因為不知道自己任期有多久，但如果他只做一年，他可以講「不會漲保費」。他補充，這是根據明年總額成長若採5.5%高推估，相關支出還有現行財務狀況，可以達到安全準備金一個月以上的結餘，從客觀數據來講，明年漲保費的機會很低。

石崇良說，健保財務還是要從開源節流兩方向因應，開源方面，要研議補充保費調整，因為當中涉及資本利得收入，和薪資所得費率要做衡平性考量，這部分涉及健保法修法；另一方面，持續爭取公務預算挹注。至於節流的重點就是民眾健康，賴總統健康台灣願景就是希望大家健康之後讓醫療需求下降。

石崇良舉例，健保署前陣子也在和保險業者談合作，健保有健康存摺，會有民眾疾病預防、健康促進的紀錄，商業保險可以透過外溢保單來回饋降低商業保險費用，可朝向與政府保健政策如癌篩、成人健檢服務搭配合作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／狄鶯怒發聲！　孫鵬也宣布要提告
櫻花妹「內衣外穿」逛迪士尼炎上！　遊樂園公司說重話
又有熱帶低壓生成！　最新路徑曝
獨／美光后科廠「酸排管爆炸」氣體外洩　員工狂吐急脫上衣清洗
「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了
比賽大落後！陳晨威舉毛巾應援啦啦隊女友　古久保：要避免

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

幫搶到「TWICE演唱會門票」她卻想退了！網支持：真心想去不會計較

南市府召開登革熱防治跨局處會議　全力防堵疫情入侵

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

麥當勞搖搖薯條　42天快閃回歸！「內行曝1招」現省61元

又有熱帶低壓生成！最新路徑曝　明午後雷雨襲桃園以南

北藝中心「士林仙界大派對」免費入場　周末連2天魔幻演出

閩南狼、八炯和好了？「鷹爸」出手　派2大咖調解：說開了心就寬

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

高鐵推「寧靜車廂」！9月新制懶人包　國中男生可打公費HPV疫苗

從古厝導覽到親子教養！頂新和德打造雙向共學的人文夏令營

幫搶到「TWICE演唱會門票」她卻想退了！網支持：真心想去不會計較

南市府召開登革熱防治跨局處會議　全力防堵疫情入侵

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

麥當勞搖搖薯條　42天快閃回歸！「內行曝1招」現省61元

又有熱帶低壓生成！最新路徑曝　明午後雷雨襲桃園以南

北藝中心「士林仙界大派對」免費入場　周末連2天魔幻演出

閩南狼、八炯和好了？「鷹爸」出手　派2大咖調解：說開了心就寬

檸檬阿翔參觀「人面獅身像」 一秒到埃及！

布袋海巡攜手空軍海空演練　提升海上搜救效能

行政院通過AI基本法　補助獎勵吸業者研發應用

Marz23和Faye詹雯婷竟有驚人巧合　他嚇到「不知怎麼解釋一切」

獨／仁武死亡車禍警讓民間業者運遺體　督察室認有疏失將追究責任

11歲女童生下嬰兒！繼父喊「不知她懷孕」　DNA一驗99.9%吻合

爛尾樓連爆！內政部預告「3點修法」　揭露房市真實狀況

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

我國友邦馬紹爾前總統辭世　任內曾積極為台灣國際參與發聲

石崇良允諾「明年健保費不漲」　將討論補充保費調整空間

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

「男友變超持久」她做到想哭　一票妹子曝真心話

「三重蘇志燮」拖車車了！　帳號曝光感情狀況

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

地震時在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑：什麼漫畫橋段

更多熱門

相關新聞

新冠疫情曾稱「萬華破口」石崇良道歉

新冠疫情曾稱「萬華破口」石崇良道歉

內閣改組新任衛福部長由現任健保署長石崇良升任，然而他在新冠疫情期間曾經失言指本土疫情破口在萬華，遭民眾黨發言人吳怡萱質疑，若要接掌衛福部「請先向萬華人道歉」。石崇良今（28）日與媒體見面時主動提起此事，他還原當時是因為立委詢問疫情破口在哪裡，他依照疫調結果脫口說出萬華是破口，本意並沒有要傷害任何人，若造成萬華民眾受傷，他願意表達歉意。

沒法尿尿！糖尿男1週腫20kg變米其林寶寶

沒法尿尿！糖尿男1週腫20kg變米其林寶寶

數10位跨派系綠議員聯合聲明　籲賴清德徹查弊案清除能源蟑螂　

數10位跨派系綠議員聯合聲明　籲賴清德徹查弊案清除能源蟑螂　

祝福石崇良一切順利！被問是否委屈　邱泰源反應曝

祝福石崇良一切順利！被問是否委屈　邱泰源反應曝

美官員嫌移民收入低！H1-B簽證廢抽籤制

美官員嫌移民收入低！H1-B簽證廢抽籤制

關鍵字：

健保財務石崇良改革費率

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

即／鄭文燦帶長髮妹進房　調查結果出爐

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

找傳播妹開趴遭出賣通報老婆　麻吉被吊虐打5小時慘死

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面