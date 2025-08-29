　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽媽餵「道歉文」提油救火？2大品牌被點名　深夜悄刪除

▲▼母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

記者葉國吏／綜合報導　

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）一段宣傳片指控部分成長配方奶粉含糖量驚人，等同喝下兩瓶全糖可樂，引爆熱議。事隔兩天，品牌發布道歉聲明，澄清用詞並針對內容修正，但聲明卻點名兩大奶粉巨頭「亞培」（Abbott）與「美強生」（Mead Johnson），讓網友譏諷根本就是提油救火。媽媽餵深夜也悄悄把聲明、爭議影片刪除。

這場風波始於宣傳片中「高糖奶粉」的指控，媽媽餵在道歉聲明中表示，影片所指的是1歲以上的成長奶粉，而非1歲以下的嬰兒配方奶。聲明強調嬰兒奶粉受食藥署嚴格監管，糖分問題不存在，但家長給1歲以上孩童選擇奶粉時需更謹慎。儘管品牌試圖修正言論，但「混淆用詞」的行為引起醫界及消費者不滿，部分人質疑這是否為刻意操作。

▲▼媽媽餵道歉聲明被截圖。（圖／翻攝臉書）

▲媽媽餵道歉聲明被截圖。（圖／翻攝臉書）

不過媽媽餵在聲明中直接點名兩大奶粉品牌，並根據官網數據指出其成長奶粉含糖比例高達40-50%。此外，品牌援引兒科醫師觀點，呼籲家長若1歲以上孩子仍需喝奶，母乳應為首選。這一說法引來眾多網友激烈回應，不少人批評此舉不僅情緒勒索家長，更讓母乳與配方奶的選擇再度陷入價值觀的對立。

聲明發布後，社群平台上出現大量批評聲音，不少網友質疑：「是在道歉還是樹敵？」、「食藥署都已澄清，還要硬拗？」更有人戲稱「坐等亞培、美強生提告，血流成河才熱鬧。」媽媽餵深夜把聲明、爭議影片悄悄下架，原因目前不得而知。

媽媽餵「道歉文」提油救火？2大品牌被點名　深夜悄刪除

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」：一級炸裂

「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」：一級炸裂

母嬰品牌「媽媽餵」近日發表影片，提到市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，等於喝下2瓶全糖可樂，爭議言論遭到婦產科名醫蘇怡寧痛批胡說八道。然而「媽媽餵」不僅堅持自己的立場，還對轉發批評的網友發出聲明要求下架，否則「依法訴追」。對此網紅「巴毛律師」陳宇安直言，「這根本告不成」，並透露過去曾有客戶堅持要發這樣的聲明，「結果就一級炸裂」。

快訊／食藥署批「媽媽餵」散布食安謠言　通報Meta要求下架影片

快訊／食藥署批「媽媽餵」散布食安謠言　通報Meta要求下架影片

「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵

「媽媽餵5點說明」根本離題！他點出關鍵

Mamaway發5聲明！「蘇院長」回嗆亂扯：有本事衝著我來

Mamaway發5聲明！「蘇院長」回嗆亂扯：有本事衝著我來

「配方奶粉＝2瓶可樂」影片惹議　食藥署打臉：乳糖量與母乳相近

「配方奶粉＝2瓶可樂」影片惹議　食藥署打臉：乳糖量與母乳相近

媽媽餵

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

即／媽媽餵「突刪道歉文」　影片也消失

老字號甜不辣老闆猝逝　靈堂重現攤位景象惹哭網

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

柯文哲大戰檢「我絕不投降」

