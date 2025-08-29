媽媽餵「道歉文」提油救火？2大品牌被點名　深夜悄刪除

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

記者葉國吏／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）一段宣傳片指控部分成長配方奶粉含糖量驚人，等同喝下兩瓶全糖可樂，引爆熱議。事隔兩天，品牌發布道歉聲明，澄清用詞並針對內容修正，但聲明卻點名兩大奶粉巨頭「亞培」（Abbott）與「美強生」（Mead Johnson），讓網友譏諷根本就是提油救火。媽媽餵深夜也悄悄把聲明、爭議影片刪除。

這場風波始於宣傳片中「高糖奶粉」的指控，媽媽餵在道歉聲明中表示，影片所指的是1歲以上的成長奶粉，而非1歲以下的嬰兒配方奶。聲明強調嬰兒奶粉受食藥署嚴格監管，糖分問題不存在，但家長給1歲以上孩童選擇奶粉時需更謹慎。儘管品牌試圖修正言論，但「混淆用詞」的行為引起醫界及消費者不滿，部分人質疑這是否為刻意操作。

不過媽媽餵在聲明中直接點名兩大奶粉品牌，並根據官網數據指出其成長奶粉含糖比例高達40-50%。此外，品牌援引兒科醫師觀點，呼籲家長若1歲以上孩子仍需喝奶，母乳應為首選。這一說法引來眾多網友激烈回應，不少人批評此舉不僅情緒勒索家長，更讓母乳與配方奶的選擇再度陷入價值觀的對立。

聲明發布後，社群平台上出現大量批評聲音，不少網友質疑：「是在道歉還是樹敵？」、「食藥署都已澄清，還要硬拗？」更有人戲稱「坐等亞培、美強生提告，血流成河才熱鬧。」媽媽餵深夜把聲明、爭議影片悄悄下架，原因目前不得而知。