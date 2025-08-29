媽媽餵聲明開新戰場！　拿「兒科醫」背書遭打臉：不背這個鍋　

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝Google地圖）

記者葉國吏／綜合報導

母嬰品牌媽媽餵（Mamaway）近日影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高，引發網友熱議與業界反彈。雖已道歉澄清，不過後來在深夜悄悄刪除。兒科醫師「蒼藍鴿」吳其穎對此公開喊話，拒絕替其言論背書。

媽媽餵影片一出，就用「一瓶奶粉一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」的說法震撼家長。影片稱高糖奶粉會減少嬰兒腸道益生菌、增加壞菌，甚至可能導致過動。這種指控讓不少配方奶使用家庭感到壓力，直言影響情緒、甚至質疑奶粉安全。對於這波炎上，媽媽餵兩度發聲明澄清，表示影片提到的奶粉是針對1歲以上的成長奶粉，並非1歲以下的嬰兒配方奶，但用詞失準造成混淆，深感抱歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲媽媽餵聲明，現在已經刪除。圖為網友截圖。（圖／翻攝臉書／城西有顆地圖炮）

此外，媽媽餵還點名亞培（Abbott）與美強生（Mead Johnson）等品牌，稱其成長奶粉「100克有40到50克是糖」，並提醒家長避免讓孩子攝取過多糖分。片中更引用所謂的兒科醫師建議，指出許多家長錯誤認為奶粉升級不會有差異，導致孩子長期飲用高糖奶粉不知情，呼籲若孩子一歲以上仍需喝奶，母乳才是最佳選擇。

然而，對於媽媽餵影片拉兒科醫師背書，知名兒科醫師「蒼藍鴿」吳其穎醫師在其臉書專頁「蒼藍鴿的醫學天地」直言「兒科醫生不背這個鍋喔！」他強調配方奶粉中的糖主要是乳糖，而乳糖是母乳中僅次於水的天然成分，並非有害添加物。吳醫師更直言：「廠商搞不清楚狀況，不能看到糖字就開槍！接下來應該換亞培和美強生的法務團隊出手了吧！」