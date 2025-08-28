Mamaway發5聲明！「蘇院長」被點名　回嗆亂扯：有本事衝著我來

▲許多醫師嚴正澄清內容誤導、胡說八道。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在一段影片中提到，配方奶含糖量高，引發外界質疑，事後發聲明回應，分享的內容來自國內外育嬰領域的新研究與發現，並非毫無根據的臆測，還特別感謝「蘇院長」的賜教。對此，婦產科名醫蘇怡寧逐條回應，不要亂扯，「用謊言來做平衡報導的嗎？有本事你衝著我來吧」。

婦產科名醫蘇怡寧在臉書發文，逐條回應媽媽餵的聲明，媽媽餵在聲明中引用的資料並非正規科學文獻，「甚至還有一個是整骨師說的，根本連醫師都不是，所以我就懶得回應了」。他強調，若要主張配方奶糖分過高，應該提出具體且有力的科學證據，「佐證文獻到底在哪裡呢？請不要亂扯」。

蘇怡寧表示，媽媽餵所謂的「平衡報導」，認為僅是以錯誤資訊製造恐慌，「有人用謊言來做平衡報導的嗎？」若認為台灣市售配方奶有問題，應該直接點名品牌，讓外界共同檢視，而不是開「地圖砲」，一竿子打翻所有產品。

針對媽媽餵在聲明中特別提到，感謝「蘇院長」賜教，蘇怡寧酸言回應「蘇院長很多個，我不知道你是在說誰，還是你是在說蘇貞昌院長？」此外，對於媽媽餵揚言對批評影片的網友提告，蘇怡寧強調影片並未侵犯著作權、商標權或肖像權，最後更直言「有本事你衝著我來吧，我明天繼續跟你聊」。

蘇怡寧也在媽媽餵的聲明文留言，「基本上這件事情本來與我無關，我只是看到有人胡說八道，所以必須出來說兩句話以正視聽，既然你們點名我，那我這幾天只好陪你們繼續聊下去了喔」。