不是安全帽！機車「這1物」最容易被偷　韓國正妹老闆娘：想不透

▲Jane表示台灣的治安很好，但摩托車上「這1物」經常不見，讓她想不透。（翻攝tonglin_fleur IG）

台灣人習慣把東西掛在摩托車上，卻也因此容易遭竊。一名嫁來台灣的韓國籍花店老闆娘觀察，最容易被偷走的，不是安全帽，也不是鑰匙，而是「這個東西」！

台北花市桐林花材店的韓籍老闆娘Jane早前拍影片表示，台灣的治安，還有環境，真的非常安全，不過有一件事她真的不懂。她說，摩托車上掛安全帽，別人不偷，鑰匙也不會偷，但是「抹布」每次一定會不見，遺失率超高，讓她頻頻發問：「為什麼？我看不懂啊！」

韓國不會有這種狀況嗎？她表示韓國也有，韓國是錢包掉在地上，不會有人拿，包包也不會拿，但當地小偷一定會偷腳踏車，腳踏車掛在路邊「明天一定會不見」。至於為什麼韓國人會拿腳踏車？她坦言自己也不知道，「但是為什麼台灣人要拿抹布？」她真的不懂。

影片一出，吸引眾多網友留言：「我抹布不見過兩次啊，我還想是不是我的抹布太美了」「台灣人還愛偷雨傘」「路上常常看到抹布 有可能是飛走的」。

有不人認為，放食物被偷的機率更大，「鹽酥雞非常危險！一個不注意整包就不見了」「食物跟菜都會被偷」「還有台南的便當也很危險」「珍珠奶茶喝一口掛著也被偷」「鹽酥雞也很危險」「有被偷過手搖飲料」「鍋燒意麵也偷」。



