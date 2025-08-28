初次見面15分鐘！　她在家遭男網友「強壓性侵」

▲女子在Tinder認識約會對象，卻遭多次性侵。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

英國一名51歲男子對至少2名女網友進行約會強暴，其中一名受害者出庭時表示，她跟嫌犯才剛見面，就遭強行壓在牆壁上侵犯，全程都發生在10至15分鐘內。

《天空新聞》報導，嫌犯詹姆斯・克拉徹（James Clacher）透過交友軟體Tinder約會強暴2名女性，目前在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）高等法院受審。不過，他否認所有指控，聲稱所有性行為都是雙方合意的。

第一起案件發生於2019年8月24日，詹姆斯在Tinder上使用假名「詹姆斯・克拉克」，並謊報年齡為41歲。與受害者線上聊天一周後，約在女方家中見面，再一起搭火車前往普雷斯特維克（Prestwick）共進晚餐。

受害者在法庭上作證指出，詹姆斯提早15分鐘抵達，她邀請對方進屋等自己準備完畢，「我倒了杯氣泡酒給自己，但他要喝水。我告訴他『放輕鬆，找個地方坐』」，卻被尾隨進入廚房，並且遭到強吻、猥褻與侵犯，整個過程都發生在10至15分鐘內。

隨後，詹姆斯又強迫受害者進入臥室二度性侵，犯案後卻突然宣稱，接到弟弟心臟病發作的訊息，便匆忙離開。受害者則在隔天報警處理。

第二起案件發生在2020年9月，另一名女性也以相似手法遭到多次性侵，而且還在受害過程中受傷。

ETtoday新聞網提醒您：

尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。