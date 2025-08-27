　
社會 社會焦點 保障人權

秦偉性侵造型師、女編劇、女粉絲入監　第5度聲請假釋遭駁回

▲秦偉性侵案判決出爐。（圖／記者季相儒攝）

▲秦偉入獄後，第五度聲請假釋遭駁回。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人秦偉犯下對女造型師、女編劇以及一名女粉絲共3名被害人的連續性侵案件，遭判處有期徒刑7年8月定讞。他已於2020年4月間到台中監獄服刑，如今入獄已經達到5年4月，他也第5度向矯正署提出假釋聲請。但矯正署假釋審議委員會審查後，認為秦偉仍不符合假釋條件，再度駁回聲請。

秦偉多年前自飯店火災後回歸演藝圈，形塑良好形象。但2016年7月，一名女造型師透過臉書指控秦偉性侵，並說有多名被害女性，也向她哭訴遭到秦偉染指，年紀最輕僅有14歲，女造型師決定提出告訴。

檢方調查後，查出秦偉利用藝人身分、勢力，以謊稱幫忙出專輯、或在MV中擔任女主角等各種方式，連續性侵多名女子，連自己粉絲團的成員都不放過。檢方最後認定共8女受害，並以7次「強制性交」、3次「強制性交未遂」等，共10項罪名對秦偉起訴。

案經審判程序，最高法院於2020年4月間將秦偉性侵2女的部分定讞；另外性侵女造型師部分則撤銷發回高等法院更審。秦偉最後被定應執行6年，並於當年4月14日到南投地檢署發監，隨後轉台中監獄執行。

另外性侵女造型師的更審部分，更審也認定有罪，仍維持4年刑度。這部分再經最高法院於2020年12月駁回上訴定讞。而後檢方針對3案聲請定應執行刑，高等法院最後定應執行有期徒刑7年8月。

秦偉入獄至今滿5年4月，刑期早已過半。他在去年初首度聲請假釋，但遭駁回。之後又於2024年5月、2024年9月、2025年4月，連續三次聲請假釋，均遭駁回。本月分他又再度以服刑過半、表現良好為由，第五度聲請假釋，但矯正署假釋審議委員會審查後，認為秦偉仍不符合假釋條件，再度駁回。

受刑人性侵獄友判1年10月　檢認太輕上訴遭駁回

台中監獄一名受刑人李男趁獄友阿志（化名）熟睡時，竟拿出槍本閱覽後，脫褲要對阿志性侵，阿志當場驚醒跟主管說。李男辯稱，阿志有跟自己「挑媚眼」，約定協助「打手槍」或「吹喇叭」，是遭阿志陷害入罪。地院一審判處1年10月，檢方認為刑期過低，李男態度惡劣上訴，仍遭高分院駁回。

