曾犯性侵名字被搜到　他怨「難找工作求匿名」遭駁回

男子阿強（化名）過去涉犯強制性交罪、強制罪、違反妨害兵役治罪條例等案件，因而被法院判刑，但他認為，裁判書公開姓名，導致他找工作受挫、再社會化困難，所以希望法院能同意以適當方式隱藏他的相關資訊。不過，士林地院法官日前審理之後，裁定駁回阿強的聲請。

阿強表示，過去他因涉犯強制性交罪、強制罪，被法院裁定應執行有期徒刑為4年8個月，另外還涉及違反妨害兵役治罪條例案件，被判處有期徒刑3個月，但這些裁判內容公開之後，有人透過「司法院裁判書查詢系統」搜尋姓名，因而得知他的過往，導致他難以謀得工作，社交、生活也頻頻受挫，再社會化困難，同時也對他的社會名譽、人格發展造成損害，所以決定提出聲請，希望能遮隱刑事裁定中的姓名，讓他有機會回歸社會。

不過，士林地院法官認為，依法規定，人民有知的權利，公開裁判書是為了監督司法審判的有效機制，各級法院及分院的裁判書，除非法律另有限制公開的特別規定，一般都應以公開為原則，包含當事人及其他訴訟關係人等自然人的姓名，都可以公開，但不包含身分證字號、出生年月日、地址等足以識別當事人的資料。

法官指出，阿強有異議的案件是檢察官聲請定應執行刑案件，不屬於法律對裁判書公開有一定限制的案件類型，依照法院組織法第83條第1項本文、第2項規定，應予公開裁判書中自然人的姓名，所以阿強請求遮隱姓名一事於法未合；此外，該裁判書並未公開阿強的出生年月日、身分證字號、住所等資料，他對未公開的身分資料聲請遮隱，顯然是有所誤會，最終裁定駁回，全案仍可抗告。

