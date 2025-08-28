噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻2次　丈夫一聽真相綠了

▲小琳不敵追求者傳訊轟炸，與對方私下聊天，沒想到竟是惡夢的開始...（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名在市場工作的陳姓男子，明知人妻小琳（化名）的丈夫嚴格禁止她與異性接觸，仍不斷傳訊追求，但2人私下來往後，陳男竟以「要把你和我傳的訊息丟給你老公」為威脅，2度迫使女方口交、上床。案經陳男上訴，高等法院高雄分院近日駁回，維持原審5年2月徒刑。

根據判決書，陳男因在市場工作認識人妻小琳，一廂情願展開猛烈追求，並不斷透過LINE、簡訊傳訊。小琳不敵糾纏，私下與陳男聊天，怎料對方竟傳訊恐嚇：「既然對我耍手段，早就提醒過你，不要搞一些有的沒的，這樣你還聽不懂，等著離婚吧！」

當時小琳嚇得回覆：「我可以求你了嗎？放過我，我快精神崩潰了！」但陳男仍繼續威脅：「告訴妳一件秘密，我把筆記列印下來，用信封包著，看妳老公那邊沒有人的時候，丟進去你家。我看誰撿到我不知道，我上面寫妳的名字，○○○（真實姓名），看妳怎麼死！」

由於陳男手上握有聊天紀錄，小琳擔心丈夫得知她與異性私下往來，因此2021年9月27日清晨搭計程車前往陳男住處，被迫與對方發生關係。隔月初，陳男又故技重施，要求小琳幫他口交得逞。

事後，小琳身心受創，壓力逼近臨界點，甚至罹患創傷後壓力症候群，需長期就醫，因此找上閨蜜求助，由閨蜜傳訊與陳男對質。當時閨蜜先是質問「她拋棄你？你跟她什麼關係？何來拋棄？」陳男回答：「我很喜歡她，不是她喜歡我。這是什麼關係我也不知道。」

閨蜜又問：「她有答應當你女朋友嗎？」陳男才坦言：「我沒有問過她，可是我要她當我妹妹，她不要的時候，我大約知道是什麼意思啊。其實是她把我拉下去的，不然我原本是把她當妹妹看待，因為我知道她結婚了。」

丈夫出庭時也證稱，當時早就察覺妻子「不對勁」，因為妻子不僅開始服用精神藥物，還變得神經兮兮、容易緊張，甚至不斷故意躲著他，直到他不停追問才知曉真相，「但過程我沒有問的很清楚，因為我不想追問細節，小琳告訴我時感覺快瘋了，很崩潰，一直哭，歇斯底里地說都是我害她沒有朋友。」

儘管陳男矢口否認犯行，但法官勘驗對話紀錄後認定，雙方並非男女朋友，而是陳男一廂情願，以要脅方式逼迫女方與他發生關係。何況，若真如陳男所辯「兩人沒有發生性行為」，小琳大可直接向丈夫坦承有傳訊息即可，根本不需要「編造性侵」讓自己承受更大痛苦。

今年8月，高等法院維持一審見解，依《刑法》強制性交罪2罪，判處各3年10月，合併應執行5年2月徒刑。