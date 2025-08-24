「九三閱兵」倒數　大陸學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

▲北京中國人民抗日戰爭紀念館。（圖／翻攝人民網）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共近年積極強調其對抗戰的貢獻，並將於9月3日在天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80周年大會及閱兵。南京理工大學馬克思主義學院的學者郭洋近日撰文指出，不能誇大國民黨的抗戰作用，美化其抗戰形象，避談對消極抗日、軍事失誤等問題，「這些觀點不僅違背歷史事實，更是顛倒黑白。」

郭洋在中國歷史研究院發行的刊物《歷史評論》上以「不能誇大國民黨的抗戰作用」為標題撰文，他提到，近年來，公眾討論和學術研究中存在誇大國民黨抗戰作用的傾向，部分自稱「國軍粉」的人，通過剪輯歷史影像、改編影視劇情等方式片面強調國民黨對抗戰的所謂貢獻。

郭洋指出，某些研究片面拔高正面戰場的作用，美化國民黨抗戰形象，對於其消極抗日和軍事失誤等問題，或避而不談，或歸咎於中國共產黨的「割據」和「摩擦」，這些觀點不僅違背歷史事實，更是顛倒黑白。

郭洋認為，國民黨不僅抗戰意志搖擺不定，而且施行片面抗戰路線，導致正面戰場不斷潰敗，並忽視、防範人民力量；依賴外援，寄希望於「國際干涉」；缺乏主動精神，慣於消極防禦，導致陷入被動作戰困境。

▼北京的抗戰展覽強調共產黨的貢獻。（圖／翻攝人民網）



郭洋說，國民黨方面的史料充分證明抗戰時期國民黨內部腐敗嚴重，自執政以來便深陷腐敗泥潭，而抗戰時期的內憂外患更加劇這一問題。「前方吃緊，後方緊吃」，正是其腐敗狀況的生動寫照。

郭洋表示，政治與軍事腐敗疊加，導致國民黨逐漸失去民心，「軍紀渙散，最為傷害民心。良好的軍民關係，是戰勝日本侵略者的基礎。國民黨罔顧民心，忽視軍民關係建設，亂抓壯丁、強徵民糧、姦淫婦女等行為屢禁不止。」

郭洋強調，對國民黨在抗戰中負面問題的揭露，並不是否定正面戰場的作用及國民黨軍隊中愛國官兵所作的犧牲，而是對誇大國民黨所謂抗戰「貢獻」等歷史虛無主義觀點的駁斥。客觀評價國民黨抗戰史，要遵循三個「一分為二」。一是要結合具體事例分析其積極作用和消極作用，而不應籠統使用「貢獻」一詞，更不能將積極作用和貢獻混為一談。

郭洋進一步指出，二是分析其積極作用時，要分清楚哪些是主動作為，哪些是在中國共產黨及全國人民推動下的作為。不能片面站在國民黨立場上認識其積極作用，應該具有全局視野。三是批評揭露其消極作用時要把統治者與愛國官兵區分開來，「以張自忠、謝晉元等烈士為代表的愛國官兵英勇捐軀，展現了他們崇高的愛國精神，但他們的犧牲，也直接或間接與國民黨的消極妥協、戰略失敗及腐敗墮落有關。」