　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「九三閱兵」倒數　大陸學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

▲▼中國人民抗日戰爭紀念館內的展覽。（圖／翻攝人民網）

▲北京中國人民抗日戰爭紀念館。（圖／翻攝人民網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共近年積極強調其對抗戰的貢獻，並將於9月3日在天安門廣場舉行紀念抗戰勝利80周年大會及閱兵。南京理工大學馬克思主義學院的學者郭洋近日撰文指出，不能誇大國民黨的抗戰作用，美化其抗戰形象，避談對消極抗日、軍事失誤等問題，「這些觀點不僅違背歷史事實，更是顛倒黑白。」

郭洋在中國歷史研究院發行的刊物《歷史評論》上以「不能誇大國民黨的抗戰作用」為標題撰文，他提到，近年來，公眾討論和學術研究中存在誇大國民黨抗戰作用的傾向，部分自稱「國軍粉」的人，通過剪輯歷史影像、改編影視劇情等方式片面強調國民黨對抗戰的所謂貢獻。

郭洋指出，某些研究片面拔高正面戰場的作用，美化國民黨抗戰形象，對於其消極抗日和軍事失誤等問題，或避而不談，或歸咎於中國共產黨的「割據」和「摩擦」，這些觀點不僅違背歷史事實，更是顛倒黑白。

郭洋認為，國民黨不僅抗戰意志搖擺不定，而且施行片面抗戰路線，導致正面戰場不斷潰敗，並忽視、防範人民力量；依賴外援，寄希望於「國際干涉」；缺乏主動精神，慣於消極防禦，導致陷入被動作戰困境。

▼北京的抗戰展覽強調共產黨的貢獻。（圖／翻攝人民網）

▲▼中國人民抗日戰爭紀念館內的展覽。（圖／翻攝人民網）

郭洋說，國民黨方面的史料充分證明抗戰時期國民黨內部腐敗嚴重，自執政以來便深陷腐敗泥潭，而抗戰時期的內憂外患更加劇這一問題。「前方吃緊，後方緊吃」，正是其腐敗狀況的生動寫照。

郭洋表示，政治與軍事腐敗疊加，導致國民黨逐漸失去民心，「軍紀渙散，最為傷害民心。良好的軍民關係，是戰勝日本侵略者的基礎。國民黨罔顧民心，忽視軍民關係建設，亂抓壯丁、強徵民糧、姦淫婦女等行為屢禁不止。」

郭洋強調，對國民黨在抗戰中負面問題的揭露，並不是否定正面戰場的作用及國民黨軍隊中愛國官兵所作的犧牲，而是對誇大國民黨所謂抗戰「貢獻」等歷史虛無主義觀點的駁斥。客觀評價國民黨抗戰史，要遵循三個「一分為二」。一是要結合具體事例分析其積極作用和消極作用，而不應籠統使用「貢獻」一詞，更不能將積極作用和貢獻混為一談。

郭洋進一步指出，二是分析其積極作用時，要分清楚哪些是主動作為，哪些是在中國共產黨及全國人民推動下的作為。不能片面站在國民黨立場上認識其積極作用，應該具有全局視野。三是批評揭露其消極作用時要把統治者與愛國官兵區分開來，「以張自忠、謝晉元等烈士為代表的愛國官兵英勇捐軀，展現了他們崇高的愛國精神，但他們的犧牲，也直接或間接與國民黨的消極妥協、戰略失敗及腐敗墮落有關。」

▲▼中國人民抗日戰爭紀念館內的展覽。（圖／翻攝人民網）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 1 7433 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
向太每月付撫養費！　金額增20倍「養一輩子」
男找「大咖議員」衝校長室逼女師見面！　噁喊：很想X妳
快訊／15縣市高溫警示　雙北飆38度
孫安佐買千發子彈原因曝！　孫鵬救兒燒千萬：和狄鶯靠藥才能睡
白沙屯媽「籤詩」預言大罷免結局？　全場愣：真的很神

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「九三閱兵」倒數　大陸學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

香港官員：「穩定幣」是支付工具　不存在炒作機會

颱風「劍魚」襲海南　三亞「五關一停」

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫　網驚呼：夠狠

強化電商平台公平競爭　中國官方拋定價規則草案

陸「九三閱兵」最後一次演練：達到預期目標

美駐華使館稱中國「敵對國家」　批輸出「對青年的非法電子煙」

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

人妻高檔豪宅裸睡「窗外冒出2工人」！裸體被看光崩潰尖叫

1兆度電量！陸7月用電破紀錄　多種能源發力！等同東盟全年用電量

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

【第七度視察】賴清德親送水、爬梯上屋頂！　向工班致意喊：大家辛苦了

【山壁崩了】土石流狂洩！ 駕駛嚇到猛倒車狂逃命

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

【朱立倫喊釋放柯文哲】賴清德：司法獨立性必須尊重

「九三閱兵」倒數　大陸學者：不能誇大國民黨的抗戰作用

香港官員：「穩定幣」是支付工具　不存在炒作機會

颱風「劍魚」襲海南　三亞「五關一停」

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫　網驚呼：夠狠

強化電商平台公平競爭　中國官方拋定價規則草案

陸「九三閱兵」最後一次演練：達到預期目標

美駐華使館稱中國「敵對國家」　批輸出「對青年的非法電子煙」

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

人妻高檔豪宅裸睡「窗外冒出2工人」！裸體被看光崩潰尖叫

1兆度電量！陸7月用電破紀錄　多種能源發力！等同東盟全年用電量

日韓破冰「1原因」與台灣有關！李在明出訪首站　選東京棄華府

七美、望安機場明年改建　耗資近6億元與日本建築師合作

南韓李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放市場　財界16人隨同

澤倫斯基發文感謝川普！　獨立日收到祝福

台中石岡熱氣球8/29升空　開車接駁交通攻略一次看

太陽娃娃也救不了！台鋼大巨蛋吞7敗　洪總認為輸球是技不如人

買房「先求有再求好」時代過了？　網真實反應曝光

2025中秋禮盒大公開！奢華典雅、經典手工　超過20款必買清單一次看

星巴克、藏壽司齊插旗　「高雄最南區」新案價2字頭

航空迷「桃機攝影秘境」近看飛機起降！還藏復古老街、觀機咖啡廳

【長灘島運鏡的king】27塊請的攝影師，一開始以為在起乩，結果竟拍出神級大片！

大陸熱門新聞

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

人妻裸睡「窗外冒出2人」！裸體被看光崩潰

輝達叫停H20晶片生產　中國回應了

男子病逝留滿屋古董　家人鑑定後崩潰

1兆度電量！陸7月用電破紀錄　多種能源發力

陸第3代「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」超高音速

大陸寵物展見「全背刺青狗」他還炫耀：無麻藥

泡泡瑪特首款藝人聯名公仔！　14萬人3秒鐘搶購

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭

陸飼主財產遭查封致「毛孩被法拍」

廣州今夏迎來「最冷8月」

陸外交部說3個「嚴重」痛批美刁難留學生

深圳老闆突然退回13元餐費　背後故事很暖心

更多熱門

相關新聞

陸完成「九三閱兵」最後一次演練

陸完成「九三閱兵」最後一次演練

中國大陸將於9月3日在天安門廣場舉行紀念抗日戰爭勝利80週年大會及閱兵。據《新華社》報導，大會已於24日凌晨5時完成最後一次綜合演練，各環節運行順暢，達到了預期目標。

九三閱兵中型戰車裝4面相位陣列雷達

九三閱兵中型戰車裝4面相位陣列雷達

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　

九三預演出現「機器人持槍」畫面？

九三預演出現「機器人持槍」畫面？

陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相

陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相

關鍵字：

九三閱兵閱兵抗戰抗日戰爭

讀者迴響

熱門新聞

823又大失敗！楊蕙如怒點名2人讓綠營崩盤

核三公投未過門檻　台電回應了

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

大罷免絕非失敗！學者：只是還未成功

警扮男客上門按摩　泰女只用浴巾遮體開價

鬼門開！　5生肖財運發了

砸70萬娶18歲越南正妹！型男髮型師「當爸了」

午後變天！　「雨最大」地區曝

罷免全敗！一票台人喊：能移民的快逃

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

核三公投未過門檻　陳聖文：全國8成人不認同

更多

最夯影音

更多

【公開處刑】新自強號車長接投訴！19字廣播「提醒旅客」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

【搭黑鷹直升機來開球】太酷啦！陸軍指揮官親自繩降球場！確定丟的是球嗎XD

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

【錯愕的姪子】舅舅背刺拿玩具結帳 走到櫃檯卻出奇不易！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面