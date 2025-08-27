　
大陸 大陸焦點 特派現場

北京大閱兵下周登場　大陸將邀請台灣「各界代表人士」出席

▲▼大陸紀念抗戰勝利80周年主題花壇已經出現在北京長安街沿線，仍有園藝工人在進行維護。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸紀念抗戰勝利80周年主題花壇已經出現在北京長安街沿線。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利80周年，大陸將於9月3日舉行大閱兵。儘管陸委會已禁止我公務員赴陸出席相關活動，也呼籲民眾不要參加，大陸國台辦今（27）日仍表示，「將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮於例行記者會上表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。9月3日將在北京舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會等紀念活動，「將邀請包括台灣同胞在內的各界代表人士出席」。

朱鳳蓮稱，抗日戰爭是全民族譜寫的壯麗史詩，包括台灣同胞在內的全體中華兒女為此付出了巨大犧牲，作出了重要貢獻。她說，希望兩岸同胞銘記歷史、緬懷先烈，弘揚偉大愛國主義精神、偉大抗戰精神。

陸委會日前表態，禁止中央與地方政府人員出席中共九三閱兵相關活動，禁止曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之特定身分人員出席，也呼籲全體國人勿參加。

另針對陸委會、文化部查處唱和中共的台灣藝人，陸委會主委邱垂正26日表示，文化部正進行行政程序處理，有結果就會對外說明，呼籲藝人不要呼應中共的統戰宣傳，尤其是九三閱兵。

▼大陸「九三大閱兵」的儀仗隊排練狀況。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

相關新聞

日本籲各國不參加九三閱兵 陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

日本籲各國不參加九三閱兵 陸：應以誠實態度正視和反省侵略歷史

北京9月3日將舉行抗戰勝利80週年紀念活動及閱兵儀式，外傳日本官方藉由外交管道呼籲歐洲及亞洲各國謹慎考慮，不要參加。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆強調，「日本如果真心想翻過歷史問題這一頁，就應該以誠實態度正視和反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，切實尊重中國等受害國人民的感情，這樣才能取信於亞洲鄰國和國際社會。」

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光 兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光 兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

九三閱兵前　陸學者：不能誇大國民黨抗戰作用

九三閱兵前　陸學者：不能誇大國民黨抗戰作用

陸完成「九三閱兵」最後一次演練

陸完成「九三閱兵」最後一次演練

九三閱兵中型戰車裝4面相位陣列雷達

九三閱兵中型戰車裝4面相位陣列雷達

