　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

▲女兵王爽是本屆大陸九三閱兵裝備方隊中唯一的女教練。（圖／翻攝人民日報）

▲女兵王爽是本屆大陸九三閱兵裝備方隊中唯一的女教練。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「九三閱兵」進入最後準備階段，各軍種部隊與裝備方隊持續操演。據了解，本屆閱兵裝備方隊中唯一的女教練，是來自解放軍的女兵王爽。她不僅以過硬軍姿贏得男兵信服，還以心理諮詢師身份關注隊員情緒，更創新把DJ舞曲融入熱身操，帶動全隊士氣，成為男隊員們心目中的「知心姐姐」。

▲女兵王爽是本屆大陸九三閱兵裝備方隊中唯一的女教練。（圖／翻攝人民日報）

《人民日報》報導，王爽的閱兵情緣始於2015年「九三閱兵」。當時她還是列兵，在迎接「平型關戰鬥突擊連」閱兵方隊凱旋時立下心願，「有一天也要走過天安門。」2019年，她如願成為慶祝新中國成立70週年閱兵徒步方隊女兵，還同時擔任教練員與排面長，並獲頒「優秀教練員」。

今（2025）年閱兵，她雖未入選女兵受閱隊伍，卻臨危受命擔任裝備方隊教練。王爽初入男兵訓練場時曾面臨質疑，但她以標準示範贏得掌聲，證明「性別不是衡量能力的標尺」。

▲女兵王爽是本屆大陸九三閱兵裝備方隊中唯一的女教練。（圖／翻攝人民日報）

在訓練過程中，王爽提出「初始即嚴、一嚴到底」的原則，要求隊員「遠看威武挺拔，近看莊重自豪」，在靜態站姿中也能展現排山倒海的氣勢。

與以往帶女兵不同的是，王爽發現男兵雖能吃苦，但常將壓力埋心底。憑藉心理巡迴服務經驗，她在場上成為「知心姐姐」，設立「情緒晴雨表」，透過三互小組、心理骨幹介入，及時疏導隊員情緒，還聯繫百餘名官兵家屬錄製祝福影片，為士兵加油打氣。此外，她也將舞曲融入熱身操，讓嚴肅訓練場充滿活力。

▲女兵王爽是本屆大陸九三閱兵裝備方隊中唯一的女教練。（圖／翻攝人民日報）

近期，王爽獲悉被補充為受閱隊員，將不再只是幕後教練，而能與戰友並肩接受檢閱。她強調，「與兄弟們一起站在天安門前，將是我閱兵路上最燦爛的榮光。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女保時捷凱燕停路邊　慘遭「毀滅級破壞」
葉丙成性平洩密教育部認未違法　受害女現身痛批：踐踏傷口從未道
快訊／男陳屍中橫公路！台電換新電表見驚悚一幕
快訊／賓賓哥突癱軟暈倒　緊急送醫畫面曝
快訊／吊臂砸爆2車！　恐怖瞬間曝
修圖忘修倒影！賴清德官邸會晤蔡英文　網友抓包蕭美琴
一中商圈火警！消防車沒拉手煞車撞自家人
日本人也超愛！來台「吃爆1早餐」　網認證：沒什麼人討厭
熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山東「折疊男孩」4次手術「身體扳直全開」　終於能站直看向正前方

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

陸寵物展「全背刺青狗事件」！　刺青師稱是藝術品…引網暴怒

陸海關總署盤點「十四五」期間成果　已成全球157地前三大貿易夥伴

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

女子五星酒店吃飯被4公分蜈蚣咬一口　補償竟是「回來吃飯」惹議

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧　專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」　無不良嗜好唯一原因曝

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

山東「折疊男孩」4次手術「身體扳直全開」　終於能站直看向正前方

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

陸寵物展「全背刺青狗事件」！　刺青師稱是藝術品…引網暴怒

陸海關總署盤點「十四五」期間成果　已成全球157地前三大貿易夥伴

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

女子五星酒店吃飯被4公分蜈蚣咬一口　補償竟是「回來吃飯」惹議

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧　專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」　無不良嗜好唯一原因曝

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏

有望取代傳統法幣？花旗：穩定幣有望在2030年前邁向3.7兆美元

迎接新學期！學生家長造型煥然一新　花蓮購物節美業優惠開跑

麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉！　電車把手吊單槓傻眼

生物年齡倒轉11歲！　專家曝「長壽3習慣」每天必吃維生素D

保時捷愛車遭恐怖前任「毀滅級破壞」！高雄女提告　警建請羈押

邋遢非洲獅爆紅！毛髮糾結被封「獅界流浪漢」　園方揭真相

要求邱泰源請辭遭拒？　行政院：從未做此要求

怒砸拍！前球王今年大滿貫僅1勝　溫網、美網皆首輪爆冷輸同一人

19歲爆紅女偶像「親吻男生」私密照外洩！違規遭退團…2天後最後登台

日攝影師超神光影手法還原《鬼滅》猗窩座絕技　破壞殺再現網讚爆

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

大陸熱門新聞

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是網購1物惹禍

9旬嬤財產全給「乾兒子」　法院揭驚人真相

中國現實煉丹爐　加熱3100°C破紀錄

龍魚眼睛動手術　2年前奪冠「能換1套房」

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人 陸網大讚：人美心善良

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」 無不良嗜好唯一原因曝

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭

1兆度電量！陸7月用電破紀錄　多種能源發力

九三閱兵前　陸學者：不能誇大國民黨抗戰作用

女子五星酒店吃飯被4公分蜈蚣咬一口 補償竟是「回來吃飯」惹議

更多熱門

相關新聞

教練「帥一下」逗樂小將：女友在看

教練「帥一下」逗樂小將：女友在看

「都你們在帥，我都沒有帥到！」威廉波特少棒冠軍戰，東園國小教練駱致宇在投手丘上幽默鼓勵小將的話語引起熱議。

九三閱兵前　陸學者：不能誇大國民黨抗戰作用

九三閱兵前　陸學者：不能誇大國民黨抗戰作用

陸完成「九三閱兵」最後一次演練

陸完成「九三閱兵」最後一次演練

愛將野球？洪總：棒球是信任運動

愛將野球？洪總：棒球是信任運動

九三閱兵中型戰車裝4面相位陣列雷達

九三閱兵中型戰車裝4面相位陣列雷達

關鍵字：

女兵九三閱兵教練裝備方隊大陸軍武解放軍

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

囂張華盛黑歷史！　綁女官員強拍裸照逼放水

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面