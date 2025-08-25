陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

▲女兵王爽是本屆大陸九三閱兵裝備方隊中唯一的女教練。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「九三閱兵」進入最後準備階段，各軍種部隊與裝備方隊持續操演。據了解，本屆閱兵裝備方隊中唯一的女教練，是來自解放軍的女兵王爽。她不僅以過硬軍姿贏得男兵信服，還以心理諮詢師身份關注隊員情緒，更創新把DJ舞曲融入熱身操，帶動全隊士氣，成為男隊員們心目中的「知心姐姐」。

《人民日報》報導，王爽的閱兵情緣始於2015年「九三閱兵」。當時她還是列兵，在迎接「平型關戰鬥突擊連」閱兵方隊凱旋時立下心願，「有一天也要走過天安門。」2019年，她如願成為慶祝新中國成立70週年閱兵徒步方隊女兵，還同時擔任教練員與排面長，並獲頒「優秀教練員」。

今（2025）年閱兵，她雖未入選女兵受閱隊伍，卻臨危受命擔任裝備方隊教練。王爽初入男兵訓練場時曾面臨質疑，但她以標準示範贏得掌聲，證明「性別不是衡量能力的標尺」。

在訓練過程中，王爽提出「初始即嚴、一嚴到底」的原則，要求隊員「遠看威武挺拔，近看莊重自豪」，在靜態站姿中也能展現排山倒海的氣勢。

與以往帶女兵不同的是，王爽發現男兵雖能吃苦，但常將壓力埋心底。憑藉心理巡迴服務經驗，她在場上成為「知心姐姐」，設立「情緒晴雨表」，透過三互小組、心理骨幹介入，及時疏導隊員情緒，還聯繫百餘名官兵家屬錄製祝福影片，為士兵加油打氣。此外，她也將舞曲融入熱身操，讓嚴肅訓練場充滿活力。

近期，王爽獲悉被補充為受閱隊員，將不再只是幕後教練，而能與戰友並肩接受檢閱。她強調，「與兄弟們一起站在天安門前，將是我閱兵路上最燦爛的榮光。」