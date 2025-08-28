　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

七夕單身不吃虧！3星座、3生肖「沒情人反而賺大錢」

▲▼單身，正妹，聽音樂，喝咖啡。（圖／CFP）

▲別再羨慕情侶放閃，七夕單身反而更好命。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

明天就是七夕情人節，許多人忙著過節放閃，但單身的你其實不用覺得孤單，清水孟星座塔羅小孟老師指出，有3星座、3生肖在七夕單身反而財運爆棚，少了愛情的牽絆，專注力全開，賺錢實力直接翻倍，快來看看，你是不是就在榜上！

TOP 3：獅子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

獅子座若在七夕仍是單身，因為少了愛情的牽絆，更能專注在工作與自我成長，財運因此旺到不行，沒有感情干擾，反而能把時間與精力投入到職場，容易迎來亮眼成績。

TOP2：處女座

處女座在戀愛中常會過度在意另一半的想法，甚至影響判斷，但單身的處女座反而眼光更清晰，投資理財判斷力大幅提升，用錢滾錢的能力更強，七夕一樣能收穫滿滿財富。

TOP1：牡羊座

牡羊座在情人節容易一時衝動破財，不論是犒賞自己還是寵愛另一半，都可能花掉不少，但若是單身，反而能靜下心來學習投資理財，甚至透過理財頻道、財商資訊開啟新的收入來源，守財又開源。

Top 3：屬蛇

今年屬蛇犯太歲，若有伴侶容易被另一半拖累運勢，反而單身的屬蛇人在七夕靈感滿滿，容易萌生新投資點子，未來賺大錢的機會高。

Top 2：屬猴

單身的屬猴不用顧慮另一半感受，七夕若選在這天與客戶、合作對象聚餐，反而容易談成大單，事業與財運都能開出漂亮紅盤。

Top 1：屬鼠

屬鼠的人在七夕單身更能專注在事業上，特別是業績導向的工作者，若選擇在這天加班拼業績，不僅能賺進紅利，還可能帶動後續財運一路旺到年底。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
虞書欣恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年
萬華私幼爆「20童受虐」！　教育局：已裁罰97萬
快訊／只花3.5hrs！　「小平安」到林口長庚了
忘拉手煞車！司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝
溜滑梯下騎乘位野戰！　家長帶小孩路過嚇傻
美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

網瘋傳「5名大學生雪霸失蹤」影片　事實查核：AI生成虛構

6.0地震國家警報大響　理工男「淡淡吐1句」！真實反應笑翻全場

快訊／只花3.5hrs！紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

北市萬華私幼爆虐童「20人受害」　教育局：已裁罰97萬

賺爛了！地震當下在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑喊：什麼漫畫橋段

早產女嬰「小平安」轉診萬人聲援！母感動曝取名故事：再回來找我

對台積電內鬼「求處14年」她喊棒！網仔細一想懂了：只能轉行

6.0強震！印尼看護妹妹「衝出房間護阿嬤」　眾人飆淚：天使

「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

網瘋傳「5名大學生雪霸失蹤」影片　事實查核：AI生成虛構

6.0地震國家警報大響　理工男「淡淡吐1句」！真實反應笑翻全場

快訊／只花3.5hrs！紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

北市萬華私幼爆虐童「20人受害」　教育局：已裁罰97萬

賺爛了！地震當下在湯姆熊「代幣掉一堆」　網笑喊：什麼漫畫橋段

早產女嬰「小平安」轉診萬人聲援！母感動曝取名故事：再回來找我

對台積電內鬼「求處14年」她喊棒！網仔細一想懂了：只能轉行

6.0強震！印尼看護妹妹「衝出房間護阿嬤」　眾人飆淚：天使

「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

安海瑟薇拍片爆意外！「踩空摔下樓梯」高跟鞋斷裂噴飛　驚險影片瘋傳

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

台南高分檢署迎新任檢察官　檢察長黃玉垣期勉守護正義廉能司法

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

生活熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

早產女嬰「小平安」北上轉診！母感動曝取名故事

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

「颱風窩」季風槽又增強　鄭明典：1周後台灣可能受影響

6.0強震　蔣萬安1分鐘內應變獲萬人讚

「三重蘇志燮」拖車車了！　帳號曝光感情狀況

即／紅斑馬一路開道！「小平安」到林口長庚了

被爆放棄3000萬代言費！李洋1句話藏玄機

Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論

更多熱門

相關新聞

星巴克七夕限定大杯以上買1送1

星巴克七夕限定大杯以上買1送1

一年一度的七夕即將在8／29來臨，星巴克也在中國情人節當天推出好友分享優惠，讓大家無論是否為情人角色，都能嚐到七夕小確幸；85度Ｃ也從今（8／28）起一連兩天，推出七夕組合套餐優惠，蛋糕加上咖啡不到100元，讓每對戀人都能有無負擔的相聚時刻。

8月28日星座運勢／射手座遇貴人獲利要快跑

8月28日星座運勢／射手座遇貴人獲利要快跑

情商低「超不會哄人」星座Top 3

情商低「超不會哄人」星座Top 3

七夕將至！情侶修補關係、單身求桃花方法曝

七夕將至！情侶修補關係、單身求桃花方法曝

情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！

情侶想過浪漫七夕　鬼月7禁忌還是要注意！

關鍵字：

單身七夕星座生肖財運

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面