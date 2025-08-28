七夕單身不吃虧！3星座、3生肖「沒情人反而賺大錢」

▲別再羨慕情侶放閃，七夕單身反而更好命。（示意圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

明天就是七夕情人節，許多人忙著過節放閃，但單身的你其實不用覺得孤單，清水孟星座塔羅小孟老師指出，有3星座、3生肖在七夕單身反而財運爆棚，少了愛情的牽絆，專注力全開，賺錢實力直接翻倍，快來看看，你是不是就在榜上！

TOP 3：獅子座



獅子座若在七夕仍是單身，因為少了愛情的牽絆，更能專注在工作與自我成長，財運因此旺到不行，沒有感情干擾，反而能把時間與精力投入到職場，容易迎來亮眼成績。

TOP2：處女座



處女座在戀愛中常會過度在意另一半的想法，甚至影響判斷，但單身的處女座反而眼光更清晰，投資理財判斷力大幅提升，用錢滾錢的能力更強，七夕一樣能收穫滿滿財富。

TOP1：牡羊座



牡羊座在情人節容易一時衝動破財，不論是犒賞自己還是寵愛另一半，都可能花掉不少，但若是單身，反而能靜下心來學習投資理財，甚至透過理財頻道、財商資訊開啟新的收入來源，守財又開源。

Top 3：屬蛇



今年屬蛇犯太歲，若有伴侶容易被另一半拖累運勢，反而單身的屬蛇人在七夕靈感滿滿，容易萌生新投資點子，未來賺大錢的機會高。

Top 2：屬猴



單身的屬猴不用顧慮另一半感受，七夕若選在這天與客戶、合作對象聚餐，反而容易談成大單，事業與財運都能開出漂亮紅盤。

Top 1：屬鼠



屬鼠的人在七夕單身更能專注在事業上，特別是業績導向的工作者，若選擇在這天加班拼業績，不僅能賺進紅利，還可能帶動後續財運一路旺到年底。