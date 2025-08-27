七夕將至！命理師：今年有點特別　情侶修補關係、單身求桃花方法曝



本周五就是一年一度的七夕情人節，不過命理師柯柏成提醒，此次的七夕不是單純的浪漫甜蜜，而是試煉之愛，民眾適合在當天表白、誠心溝通、修補關係，若能勇敢面對感情中的矛盾，反而會奠定長遠的基礎。

柯柏成在臉書發文表示，今年七夕依天干地支紀法，時值乙巳年甲申月庚午日，其中乙巳年為木火相生之年，桃花動能強，但民眾需保持誠懇；甲申月為木金交鋒，為民眾的人際關係帶來考驗，需有真心才能過關；庚午日為金火相剋，民眾的情感裡可能出現挑戰，或情敵的出現，需勇敢表態，淬鍊出來的才是真金感情。正因如此，柯柏成表示，今年七夕所代表的不是單純的浪漫甜蜜，而是試煉之愛，民眾適合表白、誠心溝通、修補關係，若能勇敢面對感情中的矛盾，反而會奠定長遠的基礎。

此外，柯柏成指出，當天也是情侶或夫妻化解誤會、幫助情感升溫的時機，雙方可到月老廟或觀音廟，準備蛋糕、紅豆湯罐頭等甜品，加上廟方提供的紅線等物，誠心在香案前禱告「某某（姓名、生辰八字），願與某某（對方姓名）心心相印，百年和合」，按照步驟完成儀式後，再將紅線繫在甜品的包裝處即可，並於3日內和對方將甜品食用完。

至於單身求桃花的民眾，柯柏成指出，民眾今年去月老廟求姻緣線時，可按照廟方建議走完祭拜程序，過程中祈求理想對象的條件宜盡量具象化、勿脫離現實，求得的紅線及祭拜的供品需放在家中東南方位。柯柏成也說，民眾可隨時吃掉供品，但紅線可一直放到今年冬至為止，但若冬至前已出現理想對象，則可一直放著直到兩人確定關係為止。

