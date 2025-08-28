北韓官媒證實！　金正恩將訪中出席9/3北京大閱兵

▲ 習近平2019年6月出訪北韓時與金正恩合影。（圖／達志影像／美聯社）
記者陳宛貞／編譯
中國官媒《新華社》報導，北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩將出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。北韓官媒《朝中社》稍早也證實，領導人金正恩即將應中國國家主席習近平邀請赴中，出席9月3日的閱兵式活動。
中國外交部部長助理洪磊28日上午在80周年活動第一場記者招待會上宣布，屆時將有26位外國國家元首和政府首腦出席，包括俄羅斯總統普丁、朝鮮勞動黨總書記及國務委員長金正恩、柬埔寨國王西哈莫尼、越南國家主席梁強、寮國人民革命黨中央委員會總書記及國家主席通倫、印尼總統普拉博沃、馬來西亞總理安瓦爾、蒙古國總統呼日勒蘇赫、巴基斯坦總理夏巴茲、尼泊爾總理奧利、馬爾地夫總統穆伊茲、哈薩克總統托卡耶夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、塔吉克總統拉赫蒙。
此外還有吉爾吉斯總統扎帕羅夫、土庫曼總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫、白俄羅斯總統盧卡申科、阿塞拜疆總統阿利耶夫、亞美尼亞總理帕什尼揚、伊朗總統佩澤希齊揚、剛果共和國總統薩蘇、辛巴威總統姆南加古瓦、塞爾維亞總統武契奇、斯洛伐克總理菲佐、古巴共產黨中央第一書記及國家主席迪亞斯-卡內爾、緬甸代總統敏昂萊。
