「不要推給NCC」　郭國文質詢開罵數發部：乾脆廢掉「下去啦」

▲郭國文28日在立法院質詢數發部次長葉寧。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

數發部次長葉寧今（28日）在立法院答詢數發部是否推出數位服務法時，讓質詢的民進黨立委郭國文相當不滿開罵，「你不要推給NCC了啦你」，數發部那麼多錢，NCC撥那麼多人給你，「你乾脆廢掉好了，你還敢跟我講NCC，搞不清楚狀況，外界的期待跟譴責都不清楚，回去啦，下去啦」。

立法院28日上午召開聯席會處理審查中華民國114年度中央政府總預算追加預算案。郭國文質詢葉寧時表示，前幾天他跟幾位委員召開記者會，指出Meta用戶大逃殺狀況，現在幾乎無法可管，當初署長說照三餐追蹤，完成六點訴求，包括提高AI判別準確率、違規事由明確化等對當事人權益保障，請問有無做到？

葉寧回應，針對Meta使用者處理希望透明度更提高...。郭國文打斷表示，做的怎樣？不要解釋這麼多。面對葉寧才剛說「持續跟Meta...」郭國文又打斷說，依他看照三餐不夠，還要再加一個「消夜」。葉寧解釋，不是跟台灣的Meta溝通，已經請對方跟總部詳加處理台灣使用權益問題。

郭國文開罵，搞不好你們次長要飛一趟美國，這沒有牽扯到數位稅問題，只是基本權益者保障問題，你們卻沒辦法搞出來，而關鍵問題是，像你們沒有法律授權，應該推出數位服務法，「你們數發部定位錯誤，只是做產業推廣」，而不進行管理、輔導，「當成民間單位卻享用政府資源」，哪有這回事啊。

郭國文追問，你們認為數位服務法要不要推？葉寧回應，數位服務法過去NCC有研擬數位中介法...。郭國文打斷再罵，「你不要推給NCC了啦你」，數發部那麼多錢，NCC撥那麼多人給你，「你乾脆廢掉好了，你還敢跟我講NCC，搞不清楚狀況，外界的期待跟譴責都不清楚，回去啦，下去啦」。葉寧說，那部分會NCC一起謀求社會共識。