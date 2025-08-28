連署逼宮柯建銘　王世堅簽了：對柯總召最後的溫柔永不止息

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，黨團七長除了總召柯建銘外已全數宣布不連任。據了解，民進黨內正研擬發動連署要改選黨團幹部，逼宮「萬年總召」柯建銘意味濃厚。目前綠委林岱樺表態不會簽署，而綠委郭國文今（28日）則說已經簽了。綠委王世堅也說，自己簽了。至於對柯總召最後溫柔到什麼時候？王世堅說，最後的溫柔是永不止息，大家同事關懷還是在，但情感歸情感，處理公事、國家大事還是理性優先。

王世堅上午受訪表示，「我有拿到連署書我也簽了」，認為黨應該迅速回應社會期待， 而且也確實是黨團應該來做檢討的時候。這並不是也沒有針對個人情緒，通通都沒有，他再次強調，「我們尊重而且也感謝柯總召這麼多年來為黨的付出，但我還是希望說我們黨團能夠有新氣象」，所以黨應該在大罷免結束之後做徹底檢討，所以就簽了，這是應當的。

至於認為總召可以換誰？王世堅說，人選完全沒有干預，只是認為應該重新改選，人選自然而然就會有，黨團那麼多優秀委員們。這點不管總召或是黨團全體，其實都不必去憂慮這個。

對柯總召最後溫柔到什麼時候？王世堅笑說，最後的溫柔是…是…永不止息，大家同事之間的關懷還是有，認為柯總召應該感受到每位委員跟他相處這麼久，這份情感都是在，不只我，但是情感歸情感，在處理公事、國家大事，當然要理性優先，感情必須放一邊。

王世堅說，所以即便今天講這樣的話，心裡面還是惦記，總召是不是能夠有聽進我們這些話？也好好做一些省思，那他個人是認為，柯總召最後一定會接受我們多數委員的看法，因為多數是反應現在社會的聲音，而且男子漢大丈夫要敢作敢當，我反對大罷免，所以我受到很多我們支持者同溫層的圍剿。那有些甚至到咒罵、污辱地步，但我必須接受，那此時此刻結論出來了，總召也必須接受這樣的結果，要順從民意，要敢作敢當、勇於負責。