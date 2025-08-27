　
政治

綠擬發動連署改選總召　林岱樺逆風挺老柯：不參與任何針對性連署

▲▼民進黨立委林岱樺。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委林岱樺。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，黨團七長除了總召柯建銘外已全數宣布不連任，黨籍立委也連番砲轟柯建銘。據了解，民進黨內正研擬發動連署要改選黨團幹部，劍指「萬年總召」柯建銘意味濃厚。不過，民進黨立委林岱樺今（27日）晚間則發布聲明強調，黨團幹部任期自有內規規範，「本人不參與任何針對性的連署」。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴及林月琴、副幹事長林楚茵24日接連表態要卸下黨團幹部。總召柯建銘則說，會慰留她們，總召任期是一年的。而當時唯一沒有發聲的黨團副幹事長王義川繼25日僅表示，「我的任期本來就到8月31號，9月開始黨團就會大家來推舉新的幹部」，今（27日）傍晚也明確表態不會續任，「所有改變是為了面對新局，未來大家會在各自位置上迎接挑戰、承擔責任」。

黨籍立委郭國文、林淑芬及王世堅也先後公開砲轟柯建銘，此番行徑都被外界解讀逼宮「萬年總召」柯建銘，柯建銘今（27日）早則引用曹植的七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」發文回應。他更強調，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有，盼大家多注意風災跟關稅問題。

針對後續檢討，新任秘書長徐國勇昨（26日）邀各派系開會，轉達賴清德有意推動立院改組，並請潘孟安出面與柯建銘溝通，凸顯「賴意志」。黨內也可能發動跨派系連署，要求黨團含總召在內全面改選，劍指柯建銘意味濃厚。

不過，有意角逐民進黨高雄市長初選，但近期飽受助理費案和週刊爆料的林岱樺今晚間近10時，則發布聲明表示，同志之情，豈忍全黨咎一人；同仁之愛，何必苛責柯總召。檢討從自身做起，她深切反省檢討，期待本黨同志謙卑傾聽民意、凝聚改革共識，重拾人民信任。

林岱樺更強調，黨團幹部任期自有內規規範，「本人不參與任何針對性的連署」。

綠擬發動連署改選總召　林岱樺逆風挺老柯：不參與任何針對性連署

綠擬發動連署改選總召　林岱樺逆風挺老柯：不參與任何針對性連署

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤等幹部通通宣布將卸下黨團幹部，稍早副幹事長王義川也宣布不會連任，黨團幹部「七長剩一長」。黨團總召柯建銘今（27日）則表示，「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！」然而，據了解，民進黨正研擬發動連署要改選黨團幹部，派系會議中，甚至請出總統府秘書長潘孟安與柯建銘溝通，表達「賴清德意志」，劍指柯建銘意味濃厚。

