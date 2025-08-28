6.0強震！信義區「直下型4級」有感　氣象署曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生芮氏規模6.0地震，震央雖然位於宜蘭，但台北信義區民眾也感受到明顯搖晃。中央氣象署地震測報中心科長李伊婷表示，這次地震的主要原因是菲律賓海板塊、歐亞板塊互相碰撞的隱沒帶所造成，未來3天不排除可能有規模5以上的地震，而台北信義區之所以會比較有感，主要是土壤比較鬆軟，所以會產生場址效應。

▲27日的地震屬於北部直下型地震，加上信義區土質較為鬆軟，所以民眾才會感受到明顯搖晃。（資料照／記者李毓康攝）

宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生芮氏規模6.0地震，震央位於宜蘭縣政府東北方22.1公里的近海，深度112公里。除了距離震央較近的宜蘭之外，不少台北人也覺得這次的地震很有感，而且是先上下跳動，接著收到國家級警報，然後再左右搖晃。

▲這次的地震深度較深。（圖／中央氣象署）

對此，中央氣象署地震測報中心科長李伊婷表示，這次地震的主要原因是菲律賓海板塊、歐亞板塊互相碰撞的隱沒帶所造成，4級的部分宜蘭冬山大約搖晃2秒，台北信義區搖晃1秒，從過去的歷史紀錄看來，這次地震是在比較深的地方，所以造成的震度相對沒有那麼嚴重，但預估未來3天仍有可能出現規模5以上的地震，不過餘震會少很多。

氣象署地震測報中心主任吳健富也表示，這起地震屬於獨立事件，成因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方，與龜山島及台灣其他活火山無關；此外，由於地震深度較深，能量幾乎垂直向上傳遞，所以北部地區感受較為明顯。

至於為何台北市信義區的民眾會感受到明顯搖晃，李伊婷說明，主要是因為土壤的關係，信義區的土壤比較鬆軟，所以會產生場址效應，和堅硬的岩層相比，鬆軟的岩層勢必會搖得比較久。

而對於民眾先感受到上下跳動才收到國家級警報一事，李伊婷表示，這個跟震央位置有關，因為它比較深，所以上下搖晃跟左右搖晃的時間歷程感覺上會有一點差距。

李伊婷補充道，地震測站監測到地震的時候會立刻進行分析，這次大約花費19秒完成分析，但是因為震央離主要都會區比較近，加上震波速度很快，會出現盲區，也就是地震波已經到達，可是相關人員還在蒐集資料分析，民眾才會在感受到搖晃的同時收到警報。