龜山島就在強震震央旁！沒噴火反而震度僅1級　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生芮氏規模6.0地震，幾乎全台有感，其中龜山島就在震央附近，網友們紛紛驚呼「會不會是烏龜要噴火了」，但實際上龜山島震度僅1級。對此，由地震學家馬國鳳教授、科普作家潘昌志建立的臉書粉專「震識：那些你想知道的震事」，提出3個可能原因，包含盆地場址效應放大等等。

▲這次地震的震央距離龜山島很近，龜山島的震度卻只有1級，讓不少網友感到很困惑。（圖／NCDR）

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生芮氏規模6.0地震，震央位於宜蘭縣政府東北方22.1公里處，深度112公里，最大震度為4級，出現在宜蘭縣冬山、台北市信義區。由於龜山島就在震央附近，地震發生之後，不少網友驚呼「震的位置好罕見」、「會不會是烏龜要噴火了」、「龜山島要長高了」。

▲這起地震北部民眾幾乎都有感受到明顯搖晃。（圖／中央氣象署）

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這起地震屬於獨立事件，成因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方，與龜山島及台灣其他活火山無關；此外，由於地震深度較深，能量幾乎垂直向上傳遞，所以北部地區感受較為明顯。

臉書粉專「震識：那些你想知道的震事」管理者也提到，這次的地震震央定在宜蘭外海，但考量到深度，這幾乎是直下型地震的感受，幸好規模、震度都不大。

接著，有網友留言提問，為何龜山島最接近震央，震度卻只有1級？粉專管理者表示，就他們知道的可能性來說，首先，龜山島是安山岩質，相較於沉積岩比較不會放大；第二，若是隱沒帶地震，主要震波能量和傳遞方向，垂直地表方向可能不是最大的傳遞方向，所以向南一點也合理；第三，盆地內的場址效應可能會放大。