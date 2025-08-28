6.0強震最可怕的事！她差點嚇死　江蕙唱一半反應曝光

▲宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生6.0地震。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生6.0地震，北台灣感受明顯，有網友在臉書發文「最可怕的不是收到國家級警報」，而是300人的手機一起響。

宜蘭近海6.0地震，台北市、新北市、宜蘭縣、基隆市及桃園市都收到國家級警報，台北市信義區震度4級最高，新北市也有3級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宜蘭6.0地震，國家警報發佈。（圖／記者呂佳賢攝）

地震發生後許多網友都在討論，有人在Threads上發文「原來地震速報最可怕的不是收不到簡訊，也不是自己一個人在家的時候收到！？」

​

網友表示，地震發生的時候在板橋體育場慢跑，現場目測應該超過300人，「今晚9:11的時候，突然300人的手機一起響起警報。靠腰，真的會被嚇死。」

▲江蕙演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

這則發文底下也有不少人回文「我在江蕙演唱會….現場一萬多人（平均年齡可能六十）很怕會不會有大哥大姐嚇到心臟病發作。

根據了解，地震發生的時候，江蕙演唱會正在播放影片橋段，現場所有人都同時收到警報，幸好後來平安無事，最後江蕙問現場歌迷，歌迷則表示知道有地震但沒被嚇到，最後唱「甲你攬牢牢」來安慰大家。