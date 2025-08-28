　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6.0強震最可怕的事！她差點嚇死　江蕙唱一半反應曝光

▲▼6.0地震。（圖／中央氣象署）

▲宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生6.0地震。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生6.0地震，北台灣感受明顯，有網友在臉書發文「最可怕的不是收到國家級警報」，而是300人的手機一起響。

宜蘭近海6.0地震，台北市、新北市、宜蘭縣、基隆市及桃園市都收到國家級警報，台北市信義區震度4級最高，新北市也有3級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼快訊／國家警報大響！宜蘭規模6.0地震　高鐵、北捷最新回報。（圖／記者呂佳賢攝）

▲宜蘭6.0地震，國家警報發佈。（圖／記者呂佳賢攝）

地震發生後許多網友都在討論，有人在Threads上發文「原來地震速報最可怕的不是收不到簡訊，也不是自己一個人在家的時候收到！？」

網友表示，地震發生的時候在板橋體育場慢跑，現場目測應該超過300人，「今晚9:11的時候，突然300人的手機一起響起警報。靠腰，真的會被嚇死。」

▲▼ 江蕙演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

這則發文底下也有不少人回文「我在江蕙演唱會….現場一萬多人（平均年齡可能六十）很怕會不會有大哥大姐嚇到心臟病發作。

根據了解，地震發生的時候，江蕙演唱會正在播放影片橋段，現場所有人都同時收到警報，幸好後來平安無事，最後江蕙問現場歌迷，歌迷則表示知道有地震但沒被嚇到，最後唱「甲你攬牢牢」來安慰大家。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
6.0地震北部狂搖！台北人曝1現象驚「這次很特別」　一票人贊
孫安佐女友爆料：孫鵬買房給緋聞女星　狄鶯拿球桿痛打
6.0強震最可怕的事！她差點嚇死　江蕙唱一半反應曝光
「早上的雲是暗示」大台北人巧合目擊怪象！　6.0地震上下左右
美小學返校爆槍擊2童死17傷　川普宣布：全國降半旗哀悼
期待輝達財報！美股收紅標普創新高　台積電ADR漲0.24％
快訊／輝達Q2財報揭曉超預期！宣布買回600億股票　盤後卻重

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6.0強震不到1分鐘就發文！　蔣萬安獲萬讚

怪雲盤踞北台灣「當晚6.0強震」一堆人驚呆　專家解釋了

6.0強震！信義區「直下型4級」有感　氣象署曝原因

「南海新擾動93W」專家揭2種命運　成颱機率曝光

6.0強震最可怕的事！她差點嚇死　江蕙唱一半反應曝光

新北等11縣市極端飆38℃　週末起變天

配方奶含糖量爭議　兒科醫點破迷思：其實跟母奶差不多

「早上的雲是暗示」　大台北人巧合目擊怪象！6.0地震上下左右搖

早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

規模6.0地震「信義區4級」超晃！氣象署曝原因：未來恐有5.5餘震

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

6.0強震不到1分鐘就發文！　蔣萬安獲萬讚

怪雲盤踞北台灣「當晚6.0強震」一堆人驚呆　專家解釋了

6.0強震！信義區「直下型4級」有感　氣象署曝原因

「南海新擾動93W」專家揭2種命運　成颱機率曝光

6.0強震最可怕的事！她差點嚇死　江蕙唱一半反應曝光

新北等11縣市極端飆38℃　週末起變天

配方奶含糖量爭議　兒科醫點破迷思：其實跟母奶差不多

「早上的雲是暗示」　大台北人巧合目擊怪象！6.0地震上下左右搖

早產兒周四轉院求開路！女懇求國1駕駛們「禮讓救護車」萬人聲援

規模6.0地震「信義區4級」超晃！氣象署曝原因：未來恐有5.5餘震

6.0強震不到1分鐘就發文！　蔣萬安獲萬讚

內鬼工程師「竊密2奈米」3人求重刑　台積電回應了

貨櫃諮詢公司估未來4年需拆解450萬箱運力　相當於過去25年總量

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

築間「虧4700多萬」原因曝光了！　網不解：為何超紅還虧錢

國民兵市區巡邏像戒嚴！　僅38%民眾支持川普強力管制華府

北監管理員「拿漫畫扭傷」竟請公傷1年半　爽領國庫200萬

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇…狄鶯拿高爾夫球桿痛打

怪雲盤踞北台灣「當晚6.0強震」一堆人驚呆　專家解釋了

6.0強震！信義區「直下型4級」有感　氣象署曝原因

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

生活熱門新聞

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

6.0地震震央曝　北部人：龜山島要噴火了

罷傅失敗離開花蓮　咖啡店宣布落腳台南

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

規模6.0地震！氣象署：未來恐有5.5餘震

30年最慘豬荒　知名爌肉飯撐不住...恐漲10元

即／高雄9／10停水39hrs　15.8萬戶受影響

300人手機「國家警報齊響」　女網友差點被嚇死

獨／台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

超商咖啡優惠「買49送50杯」　哈根達斯買10送10

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

更多熱門

相關新聞

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示

宜蘭近海今（日）晚間發生規模6.0地震，整個北部有感搖晃，尤其大台北地區國家警報大作，一陣天搖地動，引起熱烈討論，有不少網友聯想到，地震前曾經在天空看到「地震雲」、「飛碟雲」，直指這次地震是有前兆的。

規模6.0地震！氣象署：未來恐有5.5餘震

規模6.0地震！氣象署：未來恐有5.5餘震

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

陳子豪無感地震　陳重羽喊有！很大

陳子豪無感地震　陳重羽喊有！很大

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

宜蘭規模6.0地震 　黃士修再打反核派

關鍵字：

地震

讀者迴響

熱門新聞

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

即／21:11宜蘭近海規模6.0地震　最大震度4級

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

500元旅遊補助！3條件領取方式曝

阿伯性侵母狗！被路人抓包時「褲子都還沒穿好」

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

「全台最大里」高雄福山里將拆成4里

性感畫面曝！日本女優才上工就被抓　老司機哀號了

快訊／桃園16歲少女頂樓墜下　送醫不治

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面