6.0強震不到1分鐘就發文！　蔣萬安獲萬讚

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生芮氏規模6.0地震，北部地區民眾都感受到明顯搖晃。台北市長蔣萬安在地震發生1分鐘之內，火速於臉書發文提醒民眾注意安全，北市災防辦也立刻通知市府各局處成立緊急應變小組，進行災情查報，迅速應變獲得破萬網友大讚，「神速關心」、「還在地震的時候就發狀態了」、「希望大家都平安」。

▲蔣萬安在地震發生1分鐘之內火速應變，獲得網友讚賞。（資料照／記者林敬旻攝）

根據中央氣象署資料顯示，宜蘭縣近海27日晚間9點11分發生芮氏規模6.0地震，震央位於宜蘭縣政府東北方22.1公里處，深度112公里，最大震度為4級，出現在宜蘭縣冬山、台北市信義區；震度3級地區為新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣，震度2級地區為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為高雄市。

▲這起地震北部地區民眾幾乎都有感受到明顯搖晃，其中宜蘭冬山、台北信義區震度達到4級。（圖／中央氣象署）

台北市長蔣萬安在地震發生1分鐘之內，火速於臉書發文，提醒民眾注意安全、當心餘震，地震發生時，務必謹記三步驟「趴下、掩護、穩住」，並盡量避免搭乘電梯，若有任何狀況可以撥打1999或119通報；此外，北市災防辦也立刻通知市府各局處成立緊急應變小組，進行災情查報，各局處完成初步查報後，確認所轄建物、設施均無異常，台北捷運也在晚間9點29分全線恢復正常營運。

蔣萬安的迅速應變獲得不少網友稱讚，該篇貼文的按讚數已超過1萬人，大家紛紛留言表示，「神速關心」、「還在地震的時候就發狀態了」、「希望大家都平安」、「有被地震嚇到」、「這一次警報響可以算是幾乎同時提醒」。