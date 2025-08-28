Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論：要告來告

　
生活

Mamaway喊告又被炎上　醫師杜承哲霸氣公開評論：要告來告

記者黃翊婷／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在一段影片中提到配方奶含糖量高，引發外界質疑，接著卻傳出有網友收到業者警告不排除依法追訴。胸腔外科醫師杜承哲表示，他的評論就放在臉書，「要告來告，製造媽媽的恐慌和焦慮真的非常不可取」，不論是母乳還是配方奶，依照母親身體的情況，選擇能順利、讓媽媽身心穩定的方法，對小朋友來說就是好的。

▲▼母乳,母奶,哺乳,嬰兒,新生兒。（示意圖／CFP）

▲杜承哲認為，母乳和配方奶都很好，也都能讓孩子健康長大。（示意圖／VCG，非當事人。）

對於影片爭議，媽媽餵業者透過Threads發布5點聲明，強調影片並未針對特定品牌或產品，國際媒體也確實在2024年有報導指出，有配方奶領導品牌因添加糖的問題而受到關注，他們覺得母乳與配方奶的討論應該平衡呈現，因為配方奶市場龐大，相關宣傳自然很多，母乳有時卻容易被低估或誤解，所以才會積極推廣哺乳價值。

但隨即有多名網友曬出截圖，聲稱業者透過品牌帳號留言，擅自引用公司影像、商標、員工個人肖像等等，並對影片內容進行片段摘錄、惡意不實評論，已經侵犯到公司的著作權、商標權及商業形象，若3天內不下架移除相關言論、評論，不排除將依法追訴。結果再次引發網友抨擊，就連律師也跳出來表明不要浪費司法資源，「這樣隨隨便便就告得成的話，真當台灣沒有言論自由」。

在 Threads 查看

胸腔外科醫師杜承哲27日在個人臉書粉專發文，直言業者的聲明有嚴重的邏輯黑洞，母乳有好處，不代表需要抹黑沒有添加糖、實際上只有乳糖的大部分奶粉，乳糖可以幫助兒童大腦發展，跟過動無關，Sugar high、「糖分造成過動」的理論，早在1994年和2017年的大型研究中被打破。

至於業者要求網友下架影片、相關評論一事，杜承哲表明，「我這篇評論就放在這裡，要告來告，製造媽媽的恐慌和焦慮真的非常不可取。」同時他也希望大家不要有母乳焦慮，不論是母乳還是配方奶都很好，依照母親身體的情況，選擇能順利、讓媽媽身心穩定的方法，對小朋友就是好的，「給辛苦的媽媽們：妳已經努力為孩子做了那麼多，不需要有母乳焦慮，妳很棒，孩子一定也會很棒。」

品牌《媽媽餵...

杜承哲醫師發佈於 2025年8月27日 星期三
08/26

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

獨／租大同大學實驗室煉毒！意外爆炸　生技老闆認有生命危險
遭疑不正訊問！偵訊音檔剩2hrs　北院今勘驗「彭振聲認罪光碟
快訊／AAA第四波陣容公布了！
「三重蘇志燮」一張照爆紅！　女網友喊：順便脫掉我
龜山島就在6.0震央旁！沒噴火震度僅1級　原因曝光
輝達財報超預期「盤後卻大跌5％」　分析師揭原因

小孩喝奶粉=餐餐吃全糖？　婦科醫怒：胡說八道

小孩喝奶粉=餐餐吃全糖？　婦科醫怒：胡說八道

網路上流傳一支影片，嬰兒配方奶粉含糖量超高，等於每天喝兩大瓶可樂，鼓勵媽媽們餵母乳，引發不少新手爸媽擔憂。對此，婦產科名醫蘇怡寧嚴正澄清，這種說法毫無根據，嬰兒配方奶粉含糖量跟母乳差不多，大約都是7%，配方奶粉主要碳水化合物來源是乳糖，是嬰兒能量的重要來源。

臥床病患奶粉「鈉超標」！嘉基發聲明回應

臥床病患奶粉「鈉超標」！嘉基發聲明回應

高手「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證

高手「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證

大樹藥局「奶粉換顯卡」　網：變許願池了

大樹藥局「奶粉換顯卡」　網：變許願池了

闖10年好友家　噁男喊「想喝母乳」性侵產婦

闖10年好友家　噁男喊「想喝母乳」性侵產婦

媽媽餵母乳奶粉杜承哲

