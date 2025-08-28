Mamaway喊告又被炎上　醫霸氣公開評論：要告來告

記者黃翊婷／綜合報導

知名母嬰品牌「媽媽餵Mamaway」日前在一段影片中提到配方奶含糖量高，引發外界質疑，接著卻傳出有網友收到業者警告不排除依法追訴。胸腔外科醫師杜承哲表示，他的評論就放在臉書，「要告來告，製造媽媽的恐慌和焦慮真的非常不可取」，不論是母乳還是配方奶，依照母親身體的情況，選擇能順利、讓媽媽身心穩定的方法，對小朋友來說就是好的。

▲杜承哲認為，母乳和配方奶都很好，也都能讓孩子健康長大。（示意圖／VCG，非當事人。）

對於影片爭議，媽媽餵業者透過Threads發布5點聲明，強調影片並未針對特定品牌或產品，國際媒體也確實在2024年有報導指出，有配方奶領導品牌因添加糖的問題而受到關注，他們覺得母乳與配方奶的討論應該平衡呈現，因為配方奶市場龐大，相關宣傳自然很多，母乳有時卻容易被低估或誤解，所以才會積極推廣哺乳價值。

但隨即有多名網友曬出截圖，聲稱業者透過品牌帳號留言，擅自引用公司影像、商標、員工個人肖像等等，並對影片內容進行片段摘錄、惡意不實評論，已經侵犯到公司的著作權、商標權及商業形象，若3天內不下架移除相關言論、評論，不排除將依法追訴。結果再次引發網友抨擊，就連律師也跳出來表明不要浪費司法資源，「這樣隨隨便便就告得成的話，真當台灣沒有言論自由」。

胸腔外科醫師杜承哲27日在個人臉書粉專發文，直言業者的聲明有嚴重的邏輯黑洞，母乳有好處，不代表需要抹黑沒有添加糖、實際上只有乳糖的大部分奶粉，乳糖可以幫助兒童大腦發展，跟過動無關，Sugar high、「糖分造成過動」的理論，早在1994年和2017年的大型研究中被打破。

至於業者要求網友下架影片、相關評論一事，杜承哲表明，「我這篇評論就放在這裡，要告來告，製造媽媽的恐慌和焦慮真的非常不可取。」同時他也希望大家不要有母乳焦慮，不論是母乳還是配方奶都很好，依照母親身體的情況，選擇能順利、讓媽媽身心穩定的方法，對小朋友就是好的，「給辛苦的媽媽們：妳已經努力為孩子做了那麼多，不需要有母乳焦慮，妳很棒，孩子一定也會很棒。」