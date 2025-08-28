實測／Google Pixel 10 Pro XL開箱　AI、相機亮點一次看

記者蘇晟彥／綜合報導
Google 在日前發表新品Google Pixel 10系列及第四代智慧型手錶Pixel Watch 4及無線藍牙耳機 Pixel Buds 2a，在正式上前，《ETtoday新聞雲》也接受Google邀請，搶先測試Google Pixel 10 Pro XL，以結論來說，在近期所有手機都強調AI的情況下，Pixel 10系列在串聯自家生態系上應用順暢，相機在日常拍攝，或著透過拍照指導也能拍出好照片，系列產品（除 Fold外）即日起上市。
▼Google Pixel 10 系列將在28日正式上市。（圖／記者蘇晟彥攝）
▼本次測試的是綠玉色的Google Pixel 10 Pro XL，實機看起來顏色比較溫潤，也是這次XL中的特殊色。
由於這次測試的機型為Google Pixel 10 Pro XL，主要比較的對象也會在跟上一代（Pixel 9 Pro XL）的差異。在硬體規格上（可參照下方表格），Pixel 10 Pro XL 在螢幕尺寸、機身厚度上沒有改變，但在材質上則採用採用柔滑霧面玻璃背
蓋與拋光金屬邊框，背面可以看到統一都是金屬色的G（oogle）LOGO，其餘規格嚴格來說都算小小升級，並沒有特別大幅度的飛躍。
在 Pixel 10 Pro XL 將後置三鏡頭大升級，5 倍望遠鏡頭提供 Google 最高100 倍專業解析變焦，前置鏡頭則是4,200 萬像素前置鏡頭支援自動對焦功能。在實機拍攝時，其實會覺得1-5X之內的鏡頭照片就已經夠逼真，在沒有濾鏡的加持下，顏色都偏向比較飽滿一點，到10x、100x的實照上，透過AI的生成，也可以看到非常清晰的輪廓，但試用期間找不到好機會去演唱會實拍，這部分就留到之後再實測給大家看。
除了相機本身高規格外，今年同樣也以AI作為主打，「拍照指導」將使用Gemini來引導比較不會構圖的人拍出好照片，透過右上角的「相機指導圖示」，將會直接顯示推薦的構圖方式，只要好好依照步驟，就能逐步學習如果拍出好照片；而自動完美合照、「一起拍」則是透過Google AI城市，可以將每一張照片完美呈現，即使是兩人出遊沒辦法找到路人幫忙拍攝時，透過AI合成就可以輕鬆讓兩人入鏡留下回憶，而在這次Pixel 10版本中同時也支援寵物「 一起拍」。
此外，針對盲人、視弱的使用者，這次也推出了引導入鏡（Guided Frame with descriptions）的設計，實際使用時在偵測到人臉時，會有震動的反饋出現，Gemini也會透過語音來對場景進行描述，讓盲人、視弱者也可以順利將照片完成。
▼Google Pixel 10 Pro XL相機鏡頭大提升，最高100倍專業加上AI生成，將照片清晰度大提升。
▼沒有調整的狀況下，顏色都偏向飽滿。
▼一般模式12MP，1-100X實機拍攝。
▼拍照指導會依照需求的風格，教導要如何刪減場景達到最佳比例的照片。
▼全景模式。
▼專業模式50MP可以清晰地拍到寵物細節。
在10代主要有兩個比較值得一提的大更新則是
1.使用Google Tensor G5晶片
2.新增Pixelsnap「一扣到位磁吸技術」，將支援無線充電及眾多用途
首先先聊聊Google Tensor G5晶片，這次Google以使用「 Tensor G5 處理器」做為主打推銷，自家製造的晶片是專為了Gemini打造，根據官方的資料顯示，TPU 效能最高提升 60%，而各式運算核心效能提升達兩位數,CPU 更是平均快上 34%。
但這次在發表會上引起討論的將晶片的消能發揮到最大的「Magic Cue 」，也就是能串聯手機內應用程式（例如Gmail、行事曆等），並根據內容給出示當回覆，例如朋友傳訊息詢問周六晚上在哪，或是尋找外出行程附近餐廳等等，就可以「一鍵」進行回覆，從介紹影片上看來，這算是AI集大成的功能，也是很多使用者敲碗的功能，但但但，目前台灣並沒有在首波的支援名單，詳細會不會像蘋果AI一樣姍姍來遲，就只能等待官方公佈了。
Pixelsnap「一扣到位磁吸技術」也是這次全新登場項目，原則上可以搭配任何有磁吸的周邊進行使用，在官方的 Pixelsnap 也可以享受Qi2的、最高速度25W的無線充電，而這次的磁吸技術可說是非常牢靠，在搭配原廠殼的情況下，體感比iPhone系列的更「牢靠」，輕甩也不會掉下來。
此外，在 Pixel 10 系列手機，都隨附 7 年的作業系統及安全性更新服務，還會透過 Pixel Drop 帶來最新功能和升級，這一代也讓購買的消費者不用擔心會淪為每年都必須更換，才能保持穩定作業系統的手機。
▼這次「一扣到位磁吸技術」很牢靠咧～
從拿到Google Pixel 10 Pro XL到文章出爐大約經過一週的時間，也簡易的嘗試各種內建Google AI的部分，只能說在Google自家的系統上，使用Gemini操控相關應用程式都非常順暢，不管是在工作上語音翻譯、Gemini查詢資料都很順暢，但就如上面所說，大家期待的「Magic Cue 」什麼時候會支援繁中，讓整個生態系的應用能更順暢，一切只能待官方公布。
這次整體來說，並沒有特別覺得Google Pixel 10 Pro XL（或著說10系列）有什麼特別缺點，發熱、電池耗電量在平常使用上還好，唯有中午在外拍，溫度比較高的時候，連續使用相機機身有一點燙其餘時間還好，AI部分目前也是中規中矩，畢竟在去年各大廠牌浪潮下，該出的都有，會使用的都是實際應用的部分。
Google Pixel 10 Pro XL（10系列除了摺疊機）在28日正式上市，共提供曜石黑、綠玉色、月岩灰、陶瓷米四色，16／256、16／512G分別為39,900、43,900元。
▼Google Pixel 9、10 Pro XL規格差異。（製圖／ETtoday）
|Google Pixel 9 Pro XL
|Google Pixel 10 Pro XL
|Google Pixel 10 Pro
|尺寸
|高度：162.8 mm
寬度：76.6 mm
厚度：8.5 mm
|高度：162.8 mm
寬度：76.6 mm
厚度：8.5 mm
|高度：152.8 mm
寬度：72 mm
厚度：8.6 mm
|螢幕
|6.8 吋 Super Actua 螢幕 (LTPO)
1344 x 2992 (486 PPI)
1-120Hz
峰值亮度: 3,000 nits
|6.8 吋 Super Actua 螢幕
1344 x 2992 (486 PPI)
1-120 Hz
峰值亮度: 3,300 nits
|6.3 吋 Super Actua 螢幕
1280 x 2856 (495 PPI)
1-120 Hz
峰值亮度: 3,300 nits
|電池與充電
|5,060 mAh
45W 有線快充 (30分鐘達70%)
Qi 認證無線充電
|5,200 mAh
45W 有線快充 (30分鐘達70%)
25W Pixelsnap 無線充電 (Qi2)
|4,870 mAh
30W 有線快充 (30分鐘達55%)
15W Pixelsnap 無線充電 (Qi2)
|材質與耐用性
|Gorilla Glass Victus 2 (正反面)
拋光金屬邊框
IP68 防塵抗水
|Gorilla Glass Victus 2 (正反面)
拋光航太級鋁合金邊框
IP68 防塵抗水
|Gorilla Glass Victus 2 (正反面)
拋光航太級鋁合金邊框
IP68 防塵抗水
|記憶體與儲存空間
|16 GB RAM
256 GB / 512 GB
|16 GB RAM
256 GB / 512 GB / 1 TB (Zoned UFS)
|16 GB RAM
128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (Zoned UFS)
|處理器
|Google Tensor G4
Titan M2 安全晶片
|Google Tensor G5
Titan M2 安全晶片
|Google Tensor G5
Titan M2 安全晶片
|後置鏡頭系統
|三鏡頭
50MP廣角 (ƒ/1.68)
48MP超廣角 (ƒ/1.7)
48MP望遠 (ƒ/2.8)
5倍光學變焦
最高 30 倍高解析變焦
|三鏡頭
50MP廣角 (ƒ/1.68)
48MP超廣角 (ƒ/1.7)
48MP望遠 (ƒ/2.8)
5倍光學變焦
最高 100 倍專業解析變焦
|三鏡頭
50MP廣角 (ƒ/1.68)
48MP超廣角 (ƒ/1.7)
48MP望遠 (ƒ/2.8)
5倍光學變焦
最高 100 倍專業解析變焦
|影片錄製 (後置)
|8K (30 FPS)
4K (24/30/60 FPS)
1080p (24/30/60 FPS)
最高 20 倍超解析變焦影片
|8K (24/30 FPS)
4K (24/30/60 FPS)
1080p (24/30/60 FPS)
最高 20 倍超解析變焦影片
|8K (24/30 FPS)
4K (24/30/60 FPS)
1080p (24/30/60 FPS)
最高 20 倍超解析變焦影片
|前置鏡頭
|42MP (ƒ/2.2)
103° 超廣角視野
自動對焦
|42MP (ƒ/2.2)
103° 超廣角視野
自動對焦
|42MP (ƒ/2.2)
103° 超廣角視野
自動對焦
|Google AI 功能
|Gemini Nano
Gemini 助理
Gemini Live
Gemini 系列應用程式
|包含前代所有功能，並增加：
畫圈搜尋
即時翻譯
清晰通話
|包含前代所有功能，並增加：
畫圈搜尋
即時翻譯
清晰通話
|相機與編輯功能
|Pro 級模式、魔術修圖、再想像、魔術橡皮擦等
|包含前代多數功能，並增加/強化：
最高 100 倍變焦、拍照指導、高解析肖像模式、自動構圖修正、Sky styles 等
|包含前代多數功能，並增加/強化：
最高 100 倍變焦、拍照指導、高解析肖像模式、自動構圖修正、Sky styles 等
|媒體與音訊
|立體聲喇叭
3 麥克風
雜訊抑制
空間音訊
|立體聲喇叭
3 麥克風
雜訊抑制
空間音訊
|立體聲喇叭
3 麥克風
雜訊抑制
空間音訊
