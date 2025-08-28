實測／Google Pixel 10 Pro XL開箱　AI、相機亮點一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

Google 在日前發表新品Google Pixel 10系列及第四代智慧型手錶Pixel Watch 4及無線藍牙耳機 Pixel Buds 2a，在正式上前，《ETtoday新聞雲》也接受Google邀請，搶先測試Google Pixel 10 Pro XL，以結論來說，在近期所有手機都強調AI的情況下，Pixel 10系列在串聯自家生態系上應用順暢，相機在日常拍攝，或著透過拍照指導也能拍出好照片，系列產品（除 Fold外）即日起上市。

▼Google Pixel 10 系列將在28日正式上市。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼本次測試的是綠玉色的Google Pixel 10 Pro XL，實機看起來顏色比較溫潤，也是這次XL中的特殊色。



由於這次測試的機型為Google Pixel 10 Pro XL，主要比較的對象也會在跟上一代（Pixel 9 Pro XL）的差異。在硬體規格上（可參照下方表格），Pixel 10 Pro XL 在螢幕尺寸、機身厚度上沒有改變，但在材質上則採用採用柔滑霧面玻璃背

蓋與拋光金屬邊框，背面可以看到統一都是金屬色的G（oogle）LOGO，其餘規格嚴格來說都算小小升級，並沒有特別大幅度的飛躍。

在 Pixel 10 Pro XL 將後置三鏡頭大升級，5 倍望遠鏡頭提供 Google 最高100 倍專業解析變焦，前置鏡頭則是4,200 萬像素前置鏡頭支援自動對焦功能。在實機拍攝時，其實會覺得1-5X之內的鏡頭照片就已經夠逼真，在沒有濾鏡的加持下，顏色都偏向比較飽滿一點，到10x、100x的實照上，透過AI的生成，也可以看到非常清晰的輪廓，但試用期間找不到好機會去演唱會實拍，這部分就留到之後再實測給大家看。

除了相機本身高規格外，今年同樣也以AI作為主打，「拍照指導」將使用Gemini來引導比較不會構圖的人拍出好照片，透過右上角的「相機指導圖示」，將會直接顯示推薦的構圖方式，只要好好依照步驟，就能逐步學習如果拍出好照片；而自動完美合照、「一起拍」則是透過Google AI城市，可以將每一張照片完美呈現，即使是兩人出遊沒辦法找到路人幫忙拍攝時，透過AI合成就可以輕鬆讓兩人入鏡留下回憶，而在這次Pixel 10版本中同時也支援寵物「 一起拍」。

此外，針對盲人、視弱的使用者，這次也推出了引導入鏡（Guided Frame with descriptions）的設計，實際使用時在偵測到人臉時，會有震動的反饋出現，Gemini也會透過語音來對場景進行描述，讓盲人、視弱者也可以順利將照片完成。

▼Google Pixel 10 Pro XL相機鏡頭大提升，最高100倍專業加上AI生成，將照片清晰度大提升。



▼沒有調整的狀況下，顏色都偏向飽滿。



▼一般模式12MP，1-100X實機拍攝。



▼拍照指導會依照需求的風格，教導要如何刪減場景達到最佳比例的照片。



▼全景模式。



▼專業模式50MP可以清晰地拍到寵物細節。



在10代主要有兩個比較值得一提的大更新則是

1.使用Google Tensor G5晶片

2.新增Pixelsnap「一扣到位磁吸技術」，將支援無線充電及眾多用途

首先先聊聊Google Tensor G5晶片，這次Google以使用「 Tensor G5 處理器」做為主打推銷，自家製造的晶片是專為了Gemini打造，根據官方的資料顯示，TPU 效能最高提升 60%，而各式運算核心效能提升達兩位數,CPU 更是平均快上 34%。

但這次在發表會上引起討論的將晶片的消能發揮到最大的「Magic Cue 」，也就是能串聯手機內應用程式（例如Gmail、行事曆等），並根據內容給出示當回覆，例如朋友傳訊息詢問周六晚上在哪，或是尋找外出行程附近餐廳等等，就可以「一鍵」進行回覆，從介紹影片上看來，這算是AI集大成的功能，也是很多使用者敲碗的功能，但但但，目前台灣並沒有在首波的支援名單，詳細會不會像蘋果AI一樣姍姍來遲，就只能等待官方公佈了。

Pixelsnap「一扣到位磁吸技術」也是這次全新登場項目，原則上可以搭配任何有磁吸的周邊進行使用，在官方的 Pixelsnap 也可以享受Qi2的、最高速度25W的無線充電，而這次的磁吸技術可說是非常牢靠，在搭配原廠殼的情況下，體感比iPhone系列的更「牢靠」，輕甩也不會掉下來。

此外，在 Pixel 10 系列手機，都隨附 7 年的作業系統及安全性更新服務，還會透過 Pixel Drop 帶來最新功能和升級，這一代也讓購買的消費者不用擔心會淪為每年都必須更換，才能保持穩定作業系統的手機。

▼這次「一扣到位磁吸技術」很牢靠咧～

從拿到Google Pixel 10 Pro XL到文章出爐大約經過一週的時間，也簡易的嘗試各種內建Google AI的部分，只能說在Google自家的系統上，使用Gemini操控相關應用程式都非常順暢，不管是在工作上語音翻譯、Gemini查詢資料都很順暢，但就如上面所說，大家期待的「Magic Cue 」什麼時候會支援繁中，讓整個生態系的應用能更順暢，一切只能待官方公布。

這次整體來說，並沒有特別覺得Google Pixel 10 Pro XL（或著說10系列）有什麼特別缺點，發熱、電池耗電量在平常使用上還好，唯有中午在外拍，溫度比較高的時候，連續使用相機機身有一點燙其餘時間還好，AI部分目前也是中規中矩，畢竟在去年各大廠牌浪潮下，該出的都有，會使用的都是實際應用的部分。

Google Pixel 10 Pro XL（10系列除了摺疊機）在28日正式上市，共提供曜石黑、綠玉色、月岩灰、陶瓷米四色，16／256、16／512G分別為39,900、43,900元。

▼Google Pixel 9、10 Pro XL規格差異。（製圖／ETtoday）