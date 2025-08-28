　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

實測／Google Pixel 10 Pro XL開箱　AI、相機亮點一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

Google 在日前發表新品Google Pixel 10系列及第四代智慧型手錶Pixel Watch 4及無線藍牙耳機 Pixel Buds 2a，在正式上前，《ETtoday新聞雲》也接受Google邀請，搶先測試Google Pixel 10 Pro XL，以結論來說，在近期所有手機都強調AI的情況下，Pixel 10系列在串聯自家生態系上應用順暢，相機在日常拍攝，或著透過拍照指導也能拍出好照片，系列產品（除 Fold外）即日起上市。

▼Google Pixel 10 系列將在28日正式上市。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼本次測試的是綠玉色的Google Pixel 10 Pro XL，實機看起來顏色比較溫潤，也是這次XL中的特殊色。

▲▼ Google Pixel 10 Pro XL 。（圖／記者蘇晟彥攝）

由於這次測試的機型為Google Pixel 10 Pro XL，主要比較的對象也會在跟上一代（Pixel 9 Pro XL）的差異。在硬體規格上（可參照下方表格），Pixel 10 Pro XL 在螢幕尺寸、機身厚度上沒有改變，但在材質上則採用採用柔滑霧面玻璃背
蓋與拋光金屬邊框，背面可以看到統一都是金屬色的G（oogle）LOGO，其餘規格嚴格來說都算小小升級，並沒有特別大幅度的飛躍。

在 Pixel 10 Pro XL 將後置三鏡頭大升級，5 倍望遠鏡頭提供 Google 最高100 倍專業解析變焦，前置鏡頭則是4,200 萬像素前置鏡頭支援自動對焦功能。在實機拍攝時，其實會覺得1-5X之內的鏡頭照片就已經夠逼真，在沒有濾鏡的加持下，顏色都偏向比較飽滿一點，到10x、100x的實照上，透過AI的生成，也可以看到非常清晰的輪廓，但試用期間找不到好機會去演唱會實拍，這部分就留到之後再實測給大家看。

除了相機本身高規格外，今年同樣也以AI作為主打，「拍照指導」將使用Gemini來引導比較不會構圖的人拍出好照片，透過右上角的「相機指導圖示」，將會直接顯示推薦的構圖方式，只要好好依照步驟，就能逐步學習如果拍出好照片；而自動完美合照、「一起拍」則是透過Google AI城市，可以將每一張照片完美呈現，即使是兩人出遊沒辦法找到路人幫忙拍攝時，透過AI合成就可以輕鬆讓兩人入鏡留下回憶，而在這次Pixel 10版本中同時也支援寵物「 一起拍」。

此外，針對盲人、視弱的使用者，這次也推出了引導入鏡（Guided Frame with descriptions）的設計，實際使用時在偵測到人臉時，會有震動的反饋出現，Gemini也會透過語音來對場景進行描述，讓盲人、視弱者也可以順利將照片完成。

▼Google Pixel  10 Pro XL相機鏡頭大提升，最高100倍專業加上AI生成，將照片清晰度大提升。

▲▼ Google Pixel10 ,Pixel 10 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼沒有調整的狀況下，顏色都偏向飽滿。

▲▼ Google Pixel實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼一般模式12MP，1-100X實機拍攝。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼拍照指導會依照需求的風格，教導要如何刪減場景達到最佳比例的照片。

▲▼ Google Pixel實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼全景模式。

▲▼ Google Pixel實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼專業模式50MP可以清晰地拍到寵物細節。

▲▼ Google Pixel實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在10代主要有兩個比較值得一提的大更新則是

1.使用Google Tensor G5晶片
2.新增Pixelsnap「一扣到位磁吸技術」，將支援無線充電及眾多用途

首先先聊聊Google Tensor G5晶片，這次Google以使用「 Tensor G5 處理器」做為主打推銷，自家製造的晶片是專為了Gemini打造，根據官方的資料顯示，TPU 效能最高提升 60%，而各式運算核心效能提升達兩位數,CPU 更是平均快上 34%。

但這次在發表會上引起討論的將晶片的消能發揮到最大的「Magic Cue 」，也就是能串聯手機內應用程式（例如Gmail、行事曆等），並根據內容給出示當回覆，例如朋友傳訊息詢問周六晚上在哪，或是尋找外出行程附近餐廳等等，就可以「一鍵」進行回覆，從介紹影片上看來，這算是AI集大成的功能，也是很多使用者敲碗的功能，但但但，目前台灣並沒有在首波的支援名單，詳細會不會像蘋果AI一樣姍姍來遲，就只能等待官方公佈了。

Pixelsnap「一扣到位磁吸技術」也是這次全新登場項目，原則上可以搭配任何有磁吸的周邊進行使用，在官方的 Pixelsnap 也可以享受Qi2的、最高速度25W的無線充電，而這次的磁吸技術可說是非常牢靠，在搭配原廠殼的情況下，體感比iPhone系列的更「牢靠」，輕甩也不會掉下來。

此外，在 Pixel 10 系列手機，都隨附 7 年的作業系統及安全性更新服務，還會透過 Pixel Drop 帶來最新功能和升級，這一代也讓購買的消費者不用擔心會淪為每年都必須更換，才能保持穩定作業系統的手機。

▲▼ 。（圖／Google提供）

▼這次「一扣到位磁吸技術」很牢靠咧～

▲▼ Google Pixel 10 Pro XL 。（圖／記者蘇晟彥攝）

從拿到Google Pixel 10 Pro XL到文章出爐大約經過一週的時間，也簡易的嘗試各種內建Google AI的部分，只能說在Google自家的系統上，使用Gemini操控相關應用程式都非常順暢，不管是在工作上語音翻譯、Gemini查詢資料都很順暢，但就如上面所說，大家期待的「Magic Cue 」什麼時候會支援繁中，讓整個生態系的應用能更順暢，一切只能待官方公布。

這次整體來說，並沒有特別覺得Google Pixel 10 Pro XL（或著說10系列）有什麼特別缺點，發熱、電池耗電量在平常使用上還好，唯有中午在外拍，溫度比較高的時候，連續使用相機機身有一點燙其餘時間還好，AI部分目前也是中規中矩，畢竟在去年各大廠牌浪潮下，該出的都有，會使用的都是實際應用的部分。

Google Pixel 10 Pro XL（10系列除了摺疊機）在28日正式上市，共提供曜石黑、綠玉色、月岩灰、陶瓷米四色，16／256、16／512G分別為39,900、43,900元。

▼Google Pixel 9、10 Pro XL規格差異。（製圖／ETtoday）

  Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 10 Pro XL Google Pixel 10 Pro
尺寸 高度：162.8 mm
寬度：76.6 mm
厚度：8.5 mm		 高度：162.8 mm
寬度：76.6 mm
厚度：8.5 mm		 高度：152.8 mm
寬度：72 mm
厚度：8.6 mm
螢幕 6.8 吋 Super Actua 螢幕 (LTPO)
1344 x 2992 (486 PPI)
1-120Hz
峰值亮度: 3,000 nits		 6.8 吋 Super Actua 螢幕
1344 x 2992 (486 PPI)
1-120 Hz
峰值亮度: 3,300 nits		 6.3 吋 Super Actua 螢幕
1280 x 2856 (495 PPI)
1-120 Hz
峰值亮度: 3,300 nits
電池與充電 5,060 mAh
45W 有線快充 (30分鐘達70%)
Qi 認證無線充電		 5,200 mAh
45W 有線快充 (30分鐘達70%)
25W Pixelsnap 無線充電 (Qi2)		 4,870 mAh
30W 有線快充 (30分鐘達55%)
15W Pixelsnap 無線充電 (Qi2)
材質與耐用性 Gorilla Glass Victus 2 (正反面)
拋光金屬邊框
IP68 防塵抗水		 Gorilla Glass Victus 2 (正反面)
拋光航太級鋁合金邊框
IP68 防塵抗水		 Gorilla Glass Victus 2 (正反面)
拋光航太級鋁合金邊框
IP68 防塵抗水
記憶體與儲存空間 16 GB RAM
256 GB / 512 GB		 16 GB RAM
256 GB / 512 GB / 1 TB (Zoned UFS)		 16 GB RAM
128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (Zoned UFS)
處理器 Google Tensor G4
Titan M2 安全晶片		 Google Tensor G5
Titan M2 安全晶片		 Google Tensor G5
Titan M2 安全晶片
後置鏡頭系統 三鏡頭
50MP廣角 (ƒ/1.68)
48MP超廣角 (ƒ/1.7)
48MP望遠 (ƒ/2.8)
5倍光學變焦
最高 30 倍高解析變焦		 三鏡頭
50MP廣角 (ƒ/1.68)
48MP超廣角 (ƒ/1.7)
48MP望遠 (ƒ/2.8)
5倍光學變焦
最高 100 倍專業解析變焦		 三鏡頭
50MP廣角 (ƒ/1.68)
48MP超廣角 (ƒ/1.7)
48MP望遠 (ƒ/2.8)
5倍光學變焦
最高 100 倍專業解析變焦
影片錄製 (後置) 8K (30 FPS)
4K (24/30/60 FPS)
1080p (24/30/60 FPS)
最高 20 倍超解析變焦影片		 8K (24/30 FPS)
4K (24/30/60 FPS)
1080p (24/30/60 FPS)
最高 20 倍超解析變焦影片		 8K (24/30 FPS)
4K (24/30/60 FPS)
1080p (24/30/60 FPS)
最高 20 倍超解析變焦影片
前置鏡頭 42MP (ƒ/2.2)
103° 超廣角視野
自動對焦		 42MP (ƒ/2.2)
103° 超廣角視野
自動對焦		 42MP (ƒ/2.2)
103° 超廣角視野
自動對焦
Google AI 功能 Gemini Nano
Gemini 助理
Gemini Live
Gemini 系列應用程式		 包含前代所有功能，並增加：
畫圈搜尋
即時翻譯
清晰通話		 包含前代所有功能，並增加：
畫圈搜尋
即時翻譯
清晰通話
相機與編輯功能 Pro 級模式、魔術修圖、再想像、魔術橡皮擦等 包含前代多數功能，並增加/強化：
最高 100 倍變焦、拍照指導、高解析肖像模式、自動構圖修正、Sky styles 等		 包含前代多數功能，並增加/強化：
最高 100 倍變焦、拍照指導、高解析肖像模式、自動構圖修正、Sky styles 等
媒體與音訊 立體聲喇叭
3 麥克風
雜訊抑制
空間音訊		 立體聲喇叭
3 麥克風
雜訊抑制
空間音訊		 立體聲喇叭
3 麥克風
雜訊抑制
空間音訊
