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Pixel 10全系列傳將提前發表！實機照流出　相機條更大更凸

▲▼網友Mystic Leakse在Telegram曝光Pixel 10 Pro的實機照。（圖／翻攝Mystic Leakse的Telegram）

▲網友曝光Pixel 10 Pro的實機照。（圖／翻攝Mystic Leakse Telegram，下同）

記者吳立言／綜合報導
根據外媒《9to5google》爆料，Google預計將於台灣時間8月13日發表旗下新一代旗艦手機Pixel 10系列，並在8月20日 正式開賣，出貨時間比去年再提前兩天。近期更有爆料者在社群平台Telegram上釋出Pixel 10 Pro的實機照，顯示新機外觀與Pixel 9差異不大，但相機模組設計略有變化。

根據爆料者@MysteryLupin以及《Android Headlines》報導指出，Pixel 10系列將於8月13日發表並開放預購，20日起陸續出貨。這與去年Pixel 9發表、出貨的節奏如出一轍，意味Google旗艦手機的年度更新已從原本的10月檔期穩定提前至暑假期間。外界原先推測Google可能因「超級粉絲預覽活動」而進一步提前發表時間，然而目前看來仍維持8月中旬舉行。

▲▼網友Mystic Leakse在Telegram曝光Pixel 10 Pro的實機照。（圖／翻攝Mystic Leakse的Telegram）

在Telegram社群中，爆料帳號Mystic Leakse公布多張疑似Pixel 10 Pro實機照片。從外觀來看，新機與Pixel 9 Pro類似，但可以觀察到主相機模組（俗稱相機條）變得更大、更突出，且玻璃蓋邊緣更貼近機身邊緣，整體結構微調。雖然整體設計延續 Pixel 9 系列，但硬體將有明顯升級，最關鍵的是「首次搭載由台積電製造的Tensor G5處理器」，預期在效能與能耗控制上有明顯提升。此外，Pixel 10系列預期推出Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、Pixel 10 Pro Fold（摺疊款）四款機型。

此外，市場傳言Pixel 10系列將提供更多新色選擇，包括黑色、藍色、紫色與黃色等，並預期對 螢幕顯示品質與相機性能進行優化。目前Google 尚未正式發布邀請函，但若照現有資訊推估，8月13日將是粉絲們引頸期盼的揭曉日。

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