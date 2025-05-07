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蘋果iPhone 17新設計疑似撞臉Pixel？Google幽默影片回應傳聞

▲▼蘋果iPhone 17新設計疑似撞臉Pixel？Google幽默影片回應傳聞。（圖／YouTube@madebygoogle）

▲Google以Pixel與iPhone擬人對話方式，回應 iPhone 17「撞臉」傳聞。（圖／YouTube@madebygoogle）

記者吳立言／綜合報導

各界盛傳蘋果下一代手機iPhone 17將迎來大改款，特別是在機背相機模組上傳出將首度採用橫向排列的「相機條」設計，風格神似Google Pixel手機，引發熱議。 雖然蘋果官方尚未證實相關外觀變動，但Google顯然已嗅到風向，搶先透過最新一支廣告影片，以幽默方式「回應」外界傳聞，順勢對蘋果來了一記暗酸。

Google 近日在旗下的「#BestPhonesForever」系列中釋出新一集《Responding to the Rumors（回應傳聞）》，由Pixel與iPhone兩支擬人化手機展開對話。影片開頭，Pixel打趣地說，「最近有很多關於 iPhone 重新設計的傳聞喔。」畫面隨即帶出一張新聞標題截圖，上寫著「iPhone 17外觀洩漏，神似 Pixel」。接著 iPhone回應，「太瘋了吧，我怎麼可能會去做你幾年前就做過的事？」話鋒一轉，還不忘點名包括夜間模式、魔術橡皮擦和主畫面小工具等功能，「都是Pixel先推出的，後來才輪到我」。

這支約1分鐘的影片雖然以輕鬆、幽默的風格呈現，但暗藏的酸味也不難察覺。Google不僅借機嘲諷iPhone長年在功能與設計上「追隨」Pixel，也巧妙蹭上一波iPhone 17設計風波的熱度。影片最後，兩支手機仍不忘補一句，「當然啦，這些都只是傳聞。」

目前根據各路爆料與CAD渲染圖顯示，iPhone 17系列中預計至少有一款機型將採用類似Pixel風格的橫向相機模組，而這正是從 Pixel 6 開始延續至今的招牌設計。不過也有消息指出，標準版 iPhone 17 可能仍維持現有直向鏡頭設計，並非全系列改版。

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