Google坦承Pixel 7a電池膨脹問題　台灣用戶最高可領近萬元補償

▲Google Pixel 7a。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google 近期正式公布「Pixel 7a 延長維修方案」，坦言部分Pixel 7a裝置出現電池膨脹異常，可能導致手機背蓋鼓起、裝置變形，甚至耗電異常快速。為此，Google將針對受影響用戶提供免費維修、更換電池或補償等方案，「台灣地區亦包含在內，符合條件者最高可獲近萬元等值的補償優惠。

根據官方說明，若Pixel 7a出現如「裝置明顯膨脹」、「手機背蓋鼓起或與本體分離」、「電池異常耗電加劇」等現象，即可能為此波問題受害機種。Google也同步開設專屬查詢網站，用戶只需輸入手機的IMEI碼，即可確認是否符合補償或維修資格。

雖然在美國、印度與加拿大等國家，Google將提供免費更換電池服務，但台灣並未列入免費維修地區。不過，台灣用戶仍可選擇以下三種補償方案：

1. 若裝置已過保固：可領取200美元（約新台幣 6,500元）現金補償。

2. 選擇購物折扣：可兌換價值300美元（約新台幣9,700元）的Google商店硬體產品折扣碼，適用於購買Pixel系列新機。

3. 仍在保固期內：則可申請最高456美元（約新台幣14,800元）的補償金。

不過，由於 Pixel 7a已在多數市場停售一段時間，仍在保固期的用戶比例可能較低。民眾若懷疑自己的Pixel 7a涉及此次電池問題，可前往Google官方的「Pixel 7a 電池問題解決方案」頁面，輸入IMEI進行資格確認與申請程序。