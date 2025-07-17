黃仁勳也在用這款　Google Pixel 10將於8月亮相！

▲圖為前代Pixel 9手機，Google預告新一代機型將於8月亮相 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

Google今（17日）發布公告，宣布將於美國時間8月20日舉辦新一屆Made by Google發表會，預計推出Pixel 10系列手機、Pixel Watch 4智慧手錶，以及新款Pixel Buds耳機等多項新品。

這場活動的主題演講預定於北美東部時間8月20日下午1點（台灣時間8月21日凌晨1點）在紐約舉行，並將透過Google官方YouTube頻道等平台同步直播。

根據目前曝光的資訊，Pixel 10系列預計將包括四款機型，分別為Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL以及支援摺疊設計並具備更強防塵性能的Pixel 10 Pro Fold。除此之外，Pixel Watch 4也傳出將搭載更大容量電池與更厚機身設計，而平價定位的Pixel Buds 2a耳機也有望同步登場。

本次Pixel 10最大亮點之一，是將搭載Google自研的Tensor G5晶片，這是該系列首度改採台積電3奈米製程打造、脫離原本的三星代工體系，預期將帶來顯著效能與功耗表現提升。市場普遍認為這將是Google自研晶片的一次關鍵轉型，亦是AI與硬體整合策略的一大里程碑。

值得一提的是，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在中國行的媒體簡報會上，被問及最喜歡的手機時，毫不猶豫地拿出自己的Google Pixel手機，並表示「我特別喜歡 Pixel 手機，是因為它運行的是純正的安卓系統。沒錯，就是純安卓！沒有添加任何額外的東西，沒有多餘的附加內容，非常簡潔、乾淨，我很喜歡！」

黃仁勳此番公開讚賞，也讓Pixel手機在科技圈再度掀起討論熱潮，外界關注Pixel 10系列是否能在AI晶片競賽與系統體驗上更上層樓，成為Android陣營新指標。

Google過往多於秋季舉辦Made by Google發表會，主軸聚焦Pixel手機系列與智慧穿戴裝置，亦常展示AI功能與Android系統的整合應用。今年在AI晶片競爭升溫背景下，Pixel 10系列的產品策略與市場表現備受期待。