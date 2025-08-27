快訊／王義川請辭綠政策會執行長　宣布不續任黨團幹部

▲立委王義川。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤等5位女性幹部通通宣布將卸下黨團幹部，除總召柯建銘外，六長剩餘唯一副幹事長王義川今（27日）稍早也宣布不會續任，並當面向黨主席賴清德提出辭去政策會執行長一職，「面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。」

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴及林月琴、副幹事長林楚茵24日接連表態要卸下黨團幹部，總召柯建銘則說，會慰留她們，總召任期是一年的。針對是否明確婉拒柯建銘的慰留，吳思瑤受訪透露，柯打很多通電話，但她不敢接，這是很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好。書記長陳培瑜則表示，這會期她會擔任這工作算是破例，但擔任書記長有人比她更適合。

當時唯一沒有發聲的黨團副幹事長王義川稍早表示，新的會期黨團幹部也將進行改組，我也向同仁表達我不會續任。所有改變是為了面對新局，未來大家會在各自位置上迎接挑戰、承擔責任。

黨職部分，王義川也說明，今天已經向賴清德主席提出辭去政策會執行長一職。 面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。