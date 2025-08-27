　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「柯總召回來了」　韓國瑜連兩讚理性發言：以前是溫良恭從來不讓

記者蘇晏男／台北報導

大罷免「31:0」落幕，民進黨屢傳「逼宮」立法院黨團總召柯建銘。柯建銘今（27日）在立法院長韓國瑜召集的朝野黨團協商中表示，今天是823結束以後，應該要理性對話來追求國家發展，接著並說明民進黨在關稅相關特別條例上的立場；韓國瑜聽聞後打趣表示，要幫柯總召第二個點讚，溫良恭儉讓，「柯總召回來了」，以前是「溫良恭從來不讓」，謝謝柯總召理性發言。

▲韓國瑜27日在朝野黨團協商中打趣表示，「柯總召回來了」。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲韓國瑜27日在朝野黨團協商中打趣表示，「柯總召回來了」。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

韓國瑜召集朝野黨團，27日下午研商「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」案。會議甫開始，韓國瑜表示，今天在開朝野協商之前，先給柯建銘按個讚，第一個到現場。

首個發言者為柯建銘，柯一發言就向坐在對面的國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強、民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，「笑一下」。接著，柯建銘說，今天是823結束以後，「我們開始展開另個層面開始」，應該是要理性對話來追求國家發展，他在這裡言明在先。

柯建銘指出，有關特別預算的修正重點，代表執政黨說明，本來是5450億元，多框了450億元，達到5900億元；增加的450億元是：第一、強化電力系統，匡列200億元，包含北市科產業園區等、第二、加碼弱勢族群，匡列40億、第三、發現金作業費用，匡列10億元、第四、下階段預留，匡列200億元。

柯建銘說，這裡他也要提出請求，上周五朝野協商講到預算以外，法案有關貨物稅條例，但目前為止有9案不必協商，待會弄個表格，一起週五通過。柯也說，希望週五該通過的預算、法案，都能夠通過，讓這會期畫下美好的「ending」（結尾），請各位黨團支持。

聽完柯建銘發言，韓國瑜打趣表示，謝謝柯總召發言，今天真的要幫柯總召「第二個點讚」，溫良恭儉讓，「柯總召回來了」，以前是「溫良恭從來不讓」，謝謝柯總召理性發言，展開理性的討論跟對話，相信對未來黨團運作、院裡行政立法間互動都會大有幫助。

08/26

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

普發1萬往前邁進！朝野共識預算公布後1個月內發放
全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍
快訊／土城嚴重車禍！騎士躺地一片狼藉　現場畫面曝
會計師出獄再組詐團　退休婦被騙走2億
快訊／土城嚴重車禍　多人送醫

徐國勇拋「222法則」盼快速闢謠　將展開全國黨務座談當面溝通

徐國勇拋「222法則」盼快速闢謠　將展開全國黨務座談當面溝通

民進黨新任秘書長徐國勇25日正式就任，在首場黨務主管會報後，提出「222法則」要求黨內新聞社群部門在2小時內回應、產出200字內的新聞稿、圖卡2張或不超過2句話，以更快回應民意與闢謠。民進黨發言人韓瑩今（27日）轉述時表示，徐國勇上任後已經請黨部各業務單位規劃全國黨務座談，希望藉由強化組織、深化溝通，還有即時反映等措施，讓民進黨成為中央執政最堅實的後盾。

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事

批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

批柯建銘「目的正確但不擇手段」　王世堅：給最後溫柔相信他聽得懂

小英男孩、藍大咖女婿是冰山一角　時力：綠能蟑螂跨藍綠共犯結構

小英男孩、藍大咖女婿是冰山一角　時力：綠能蟑螂跨藍綠共犯結構

「柯建銘還在普發違憲是對話還對立？」　綠委急：黨團要改變路線

「柯建銘還在普發違憲是對話還對立？」　綠委急：黨團要改變路線

