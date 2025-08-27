劍指柯建銘？徐國勇召開跨派系會議　發動連署改選黨團幹部

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免落幕後，民進黨團爆發幹部請辭潮，包括黨團幹事長吳思瑤等5位女性幹部通通宣布將卸下黨團幹部，黨團總召柯建銘今（27日）則表示，「大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！」然而，稍早副幹事長王義川也宣布不會連任，黨團幹部「七長剩一長」，僅剩黨團總召柯建銘。據了解，民進黨正研擬發動連署要改選黨團幹部，劍指黨團總召柯建銘意味濃厚。

民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長郭昱晴及林月琴、副幹事長林楚茵24日接連表態要卸下黨團幹部，總召柯建銘則說，會慰留她們，總召任期是一年的。針對是否明確婉拒柯建銘的慰留，吳思瑤受訪透露，柯打很多通電話，但她不敢接，這是很尷尬的問題，「反正我會到8月底」，這段時間就把眼前工作做好。書記長陳培瑜則表示，這會期她會擔任這工作算是破例，但擔任書記長有人比她更適合。

當時唯一沒有發聲的黨團副幹事長王義川稍早表示，新的會期黨團幹部也將進行改組，我也向同仁表達我不會續任。所有改變是為了面對新局，未來大家會在各自位置上迎接挑戰、承擔責任。黨職部分，王義川也說明，今天已經向賴清德主席提出辭去政策會執行長一職。 面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。

黨團幹部幾乎全數表達去意，外界解讀逼宮「萬年總召」柯建銘，柯建銘今引用曹植的七步詩「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」柯也反問，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有，盼大家多注意風災跟關稅問題。

後續檢討事宜部分，新任秘書長徐國勇昨在黨中央邀各派系開會，表達黨主席賴清德也有要求立院改組之意，徐國勇會中更請出總統府秘書長潘孟安與柯建銘「溝通」，表達「賴清德意志」。據了解，也可能發動跨派系立委連署改選黨團幹部，劍指柯建銘意味濃厚。

該份連署書寫到，大罷免雖是公民自主發起活動，但本黨身為罷團後盾，經過社會力激盪仍功敗垂成，結果與預期顯有落差，導致輿論檢討聲浪不斷，支持者失望沮喪。為表本黨回應民意決心，除行政團隊人事改組，以期一新人民耳目外，本黨團也應即刻思考立院攻防路線之調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰，要求黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發之決心。

據民進黨團組織規程明定，總召任期1年，連選得連任，但有綠委透露，相關內規依據黨團會議共識通過就可以修正。新系綠委賴瑞隆稍早也已經在臉書表示，回應民意，支持政院人事改組，支持黨團幹部全面改選，改革重新出發。