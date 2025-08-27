高鐵「彈性乘車」11/10起取消　對號改搭較早車次要換票

▲高鐵11月10日起將取消持票彈性乘車機制。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵假日和尖峰時段自由座塞爆外溢成常態，影響乘車品質，台灣高鐵除研擬明年推出超尖峰指定車次自由座外，為銜接該新制，高鐵也將取消「提前乘車彈性機制」，11月10日起正式上路，該彈性作法將走入歷史。

以往高鐵旅客購買對號座車票後，旅客若臨時調整行程，高鐵給予彈性空間，民眾可持還未發車的對號車票提早搭乘較早車次的自由座，不過該彈性做法將走入歷史，高鐵車站近日已開始宣導，11月10日起將取消「持票提前乘車彈性機制」。

台灣高鐵公司說明，高鐵早期為方便對號座旅客行程臨時調整，提供對號座旅客可提前乘車之權宜措施，然觀察此現象越發頻繁，除造成原班次座位浪費無法售予需要之旅客，更影響其他旅客之乘車品質。

高鐵公司強調，經整體考量乘車品質及所有旅客權益，11月10日起各車站將不再受理人工方式協助對號座旅客提前乘車，請旅客依車票所載班次搭乘，如有需要提前進站的對號座旅客，請依規定先行完成換票。

根據高鐵現行「旅客運送契約」第17條規定，對號座車票限車票所載指定日期、車次及區間有效，自由座車票限車票所載指定日期營業時間內及區間有效。逾期之失效車票不受理變更及退票。