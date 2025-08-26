賴清德與蔡英文合照　媒體人「揪1處」皺眉！網酸：修圖忘了這裡

▲總統賴清德、前總統蔡英文官邸會晤。（圖／總統府提供）



記者施怡妏／綜合報導

總統賴清德與副總統蕭美琴24日與前總統蔡英文，在總統官邸交換國內外情事意見，三方會談後，蔡英文在臉書上PO出合照，有眼尖的網友發現蕭美琴「修很大」，不過資深媒體人黃揚明表示，只想知道「冷氣開幾度？」於是詢問AI，得到的答案是25度。底下網友笑喊，「又有地方忘記修了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

資深媒體人黃揚明在臉書發文，大家都很關注照片上的細節，但他只在乎一個地方，「冷氣螢幕上顯示的溫度是多少？」於是他將照片上的冷氣區塊，放大後截圖，「發給Google Gemini AI詢問」，得到的答案是25度。黃揚明表示，無法確認答案是否為真，「畢竟是AI軟體識讀的，就給大家參考一下。」

貼文曝光，引起網友熱論，「糟了，忘了P這個」、「吹28度的公務員情何以堪」、「沒學生就沒冷氣吹的老師情何以堪」、「府回應：25是AI誤判，應該是28」、「他們吹冷氣爽歪啊」、「修圖的小編真的要扣錢」。還有網友酸，「不是機身顯示25就是25度唷，不是唷」、「至少沒開冷氣穿棒球外套」。

事實上，根據《能源管理法》規定，指供公眾出入之營業場所，冷氣均溫度須保持在攝氏26度以上；此外，政府機關室內冷氣溫度須維持在26-28度，且室內溫度達28度，才可以開空調。