普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了

▲財政部次長軟清華（中）27日下午列席朝野黨團協商。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

行政院日前送交立法院攸關普發現金1萬元的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，總經費從5450億元增至5900億元，增加的45億元中有10億元用來支付普發現金作業費，但藍白質疑上回疫後普發6000元作業才3億元。對此，財政部今（27日）回應，原來編的預算是2350億元（2350萬人），但現在人口初估2357萬人，增加了7萬人，所以預算就是增加7億元，其他多的3億元就是作業費。

立法院長韓國瑜今召集朝野黨團，研商「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第三條、第六條及第九條條文修正草案」案。國民黨團首席副書記長羅智強發言指出，不懂為何「還稅於民」要10億元作業費，因為「疫後強化經濟及社會韌性全民共享經濟成果特別預算」的普發現金業務費是3億元多，為何到賴清德就要10億？

民眾黨團總召黃國昌也質疑，上次時任行政院長蘇貞昌普發現金作業費多少錢，行政院不知道嗎？決算都出來了，還是以為立委不用看過去普發現金作業費多少？不給就是在野在阻擋普發現金，怎麼會有這麼傲慢的行政團隊？

財政部次長軟清華回應，10億元不是作業費，最主要是因為原來編的預算是估2350萬人總共2350億元，但現在人口初估2357萬人，所以少了編7萬人，而7萬人的預算金額就是7億元，所以預算要增加7億元，其他多的3億元就是作業費，譬如交易手續費等，就跟112年發放金額差不多。