大陸 大陸焦點 特派現場

深圳老闆突然退回13元餐費　一句「加油，免單！」背後故事暖心

▲▼ 大陸一筆13元退款餐費，背後原因感動全大陸網友 。（圖／翻攝 第一現場）

▲大陸一筆13元人民幣退款餐費，背後原因感動全大陸網友 。（圖／翻攝 第一現場，同下）

記者任以芳／綜合報導

大陸兩名剛畢業女孩吃完飯，突然其中一人手機被退回13元人民幣（換算約台幣55元），正當她們感到奇怪，原來是店老闆在備註上寫著「加油，免單！」，原因是聽到女孩討論求職與實習計畫，「覺得她們真不容易，能幫一點是一點」，這樣樸素卻真摯的舉動，讓許多大陸網友直呼「太溫暖了！」

綜合陸媒報導，該起事件發生深圳，8月16日下午，小劉和小宋這兩位剛來深圳打拼的畢業生，在龍崗區一家小吃店簡單用餐，兩人合點一些吃的，邊吃邊聊著求職與實習的計劃。飯後，她們付了13元人民幣（台幣約55元）便離開，未曾在意。

當天傍晚六點左右，其中一人手機卻意外彈出退款13元通知。起初，她們以為是支付系統出錯。仔細一看，才發現這筆退款來自小吃店，備註欄還附上一句，「加油，免單！」當下，她們十分感動。

▼兩位畢業生隨後將這段經歷發布在影片平台，引發大量點讚與分享。

▲▼ 大陸一筆13元退款餐費，背後原因感動全大陸網友 。（圖／翻攝 第一現場）

事件發酵後，小吃店老闆潘先生也出面解釋，「是我的合伙人把錢退了。他跟我說，兩個小女孩不容易。我就覺得這是一個善舉。我媽當時聽了也跟我說，她們出來能幫就幫一點。」

潘先生坦言，自己曾多次創業失敗，也是一位有兩個孩子的父親，對年輕人初入社會的艱難感同身受。「金額雖不大，但能讓她們暖一點是一點。身為餐飲人，其他幫不上，但請吃頓飯，還是能做到的。」

兩位求職畢業生表示，「我們當時最真實的感受是淚流滿面，出門在外也是第一次可以感受到這種溫暖的時刻。希望他生意興隆，他會越來越好，我們都會越來越好。」

對於兩位畢業生的感謝，潘先生和合伙人表示，人都有遇到困難或者低谷的時候。在這種時候，在自己的能力範圍之內幫助別人，讓其他人多甜一點是一點，這就是他們的初衷。也希望兩位畢業生能順利在深圳找到工作留下來。

潘先生表示「這些都是小事，也希望她們以後遇到類似情況時，也能做出這樣的小舉動。不多，但一點點善意就足夠。」

小吃店雖只退還了一頓飯的費用，卻讓兩名初入社會的女孩感受到城市裡的溫度。這段「小善舉」也提醒人們，在快節奏的大都市裡，一點善意就能照亮他人的路。

 ▼ 大陸深圳人口外移比例極高，很多異鄉遊子在深圳打拚，13元退款故事引起許多人共鳴 。

▲▼ 大陸一筆13元退款餐費，背後原因感動全大陸網友 。（圖／翻攝 第一現場）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸都市怪談！敲打、孩童奔跑聲驚擾半年　真相好毛！樓上沒人住　

中國日本商會：內捲式競爭為在中日企帶來挑戰

陸色狼師騷擾女學生「包養妳」　狡辯非「隔空猥褻」遭刑拘15天

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭！找到失散30年母親

陸第3代神秘「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」平衡突破超高音速

港媽當街跪求兒子影片瘋傳　死纏勸阻別惹事！網友讚：好母親！

影/菲小艇「貼近挑釁」全曝光　陸海警正告菲方：立即停止一切！

