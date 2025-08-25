山東「折疊男孩」4次手術「身體扳直全開」　終於能站直看向正前方

▲山東「折疊男孩」姜延琛終於完成四次手術，將身體打開。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東德州「折疊男孩」姜延琛經歷4次手術後，終於實現「身體全開」。他原本因罕見先天性肌肉病導致脖子幾乎向後折疊180度，如今已能直立站起、視線平視正前方。姜延琛感慨，第一次能夠直立時「感覺重獲新生」，雖然仍需依靠輔助器具，但正透過康復訓練逐步邁向正常生活。

《極目新聞》報導，姜延琛自小生活極為不便，穿衣動作比同齡人要多花數倍時間，甚至在小學三四年級時便需跪著上課。然而他並未因此放棄，最終考上大學，並抱持「有一天能站起來」的信念。

2024年，姜延琛家人找到四川成都極重度脊柱矯正專家梁益建接手治療，12月5日完成反向截骨矯形手術，之後又在2025年2月與4月接受頸椎翻修與髖關節手術，最後於6月29日歷時12小時完成關鍵手術，整體矯正角度達170度，被專家形容為「手術難度天花板」。

成都京東方醫院今（25）日證實，梁益建團隊已完成全球首例反向折疊180度脊柱矯形手術，患者術後恢復良好，可順利出院。姜延琛病房內貼滿康復計畫表，他表示每天早晚都需反覆進行擴胸、抬手等訓練，雖然無法久站，但明顯感受到身體逐漸好轉，視野也不再被迫仰望天空。

姜延琛透露，26日將返回德州繼續康復過程，休學一年後若情況允許，期待能恢復學業升讀大三，並計劃未來挑戰考研。他強調，每次手術後都能看到身體更挺直一些，如今能正常看前方，儘管仍會不自覺習慣性地往上看，但正在慢慢適應新生活。