AIT處長谷立言、黃國昌會晤　討論台美經濟、防衛及全社會韌性

▲美國在台協會處長谷立言與民眾黨主席黃國昌會面。（圖／美國在台協會提供）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會（AIT）近日接連釋出處長谷立言與國防部長顧立雄、國民黨5位立委會面的照片。接著，AIT在27日則釋出，與民眾黨主席黃國昌會面的照片，雙方討論美國與台灣在經濟、防衛及全社會韌性等議題上的合作。

AIT日前釋出與顧立雄會面的照片之外，也釋出與國民黨5位立委的會議照。AIT表示，AIT處長谷立言與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意。美方歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾。美國致力與跨政治光譜的領導人互動以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

接著，AIT於27日再次釋出新照片，是處長谷立言與民眾黨主席黃國昌會面，雙方討論美國與台灣在經濟、防衛及全社會韌性等議題上的合作。AIT表示，美國致力與民眾黨及台灣跨政治光譜的領袖互動，以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

民眾黨則表示，台灣民眾黨向來秉持財政紀律，並嚴格監督政府。創黨主席柯文哲是首位主張國防預算應達 GDP 3% 的總統候選人，支持必要的國防投入，但唯一的堅持是：錢應該用在對的地方。台灣正面臨兵源不足的危機，軍人加薪法案卻未編入明年度中央總預算，執政黨是否真正重視國防，令人憂心。

黃國昌指出，高關稅已對台灣中小企業造成嚴重衝擊，但執政黨不僅缺乏與民眾的溝通，國會至今對談判進展更是一無所知。我們希望能盡快有明確結果，讓中小企業能及早因應，減少可能的傷害。

民眾黨表示，為了實現真正的司法公正，恢復台灣人民對於司法的信任，台灣民眾黨將持續推動司法改革，繼續把人民放在第一位，堅守清廉、專業與務實，守護台灣的未來。