政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委切割柯建銘　黃國昌直呼噁心：抹黑暴力攻擊哪一位沒有做？

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免落幕，民進黨上演宮鬥戲碼，立院黨團內部對總召柯建銘的不滿一口氣爆發，包含黨籍立委王世堅、林淑芬、郭國文等人都表達不滿。民眾黨主席、黨團總召黃國昌今（27日）表示，當初在立院議場喊打、喊殺，對在野黨立委抹紅、抹黑還暴力攻擊的郭國文委員，不是也在內嗎？這些出來批判的民進黨的立委，哪一個沒有做一樣的事？現在自己做過的事都忘了？從頭到尾是柯建銘一個人做的？這樣子的態度會不會讓人覺得太噁心？

黃國昌說，其他黨團內部的運作，他一向不會做太多過度的評論，每個黨團有每個黨團自己運作的規則，但有兩件事情他可以跟大家分享。第一，在7月26日晚上他公開說過，面對25比0、大惡罷的結果，賴清德總統應該向全體國人道歉，行政院院長卓榮泰應該請辭下台、內閣全面重新改組，而柯建銘委員也應該知所進退負起政治責任，「這是我在7月26日晚上所說的話，我的想法沒有改變」。

「第二，最近這些出來批判柯建銘委員的民進黨立委，讓我覺得我覺得非常的困惑。」黃國昌直言，因為當初在立法院議場裡面喊打、喊殺，對在野黨的立委，不僅是抹紅、抹黑還暴力攻擊的郭國文委員，不是也在內嗎？這些出來批判的民進黨的立委，哪一個沒有做一樣的事？

黃國昌指出，現在自己做過的事自己都忘了？好像都不是他們自己做的？從頭到尾是柯建銘一個人做的？這樣子的立場、這樣子的態度會不會讓人覺得太噁心啊？

08/26 全台詐欺最新數據

李四川：藍白怎整合新北市長選舉　讓黨主席決定

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！

反罷成功！　八百壯士下通牒：「停砍年金」國民黨勿再食言

勿以政治角度出發　羈押修法應回歸專業

勿以政治角度出發　羈押修法應回歸專業

