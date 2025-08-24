　
新手駕駛「僅3％」參加道路駕訓　不利降低違規事故

▲▼未禮讓機車道路訓練教練車，可罰600到1800元,機車駕訓。（圖／公路局提供）

▲新手駕駛考領駕照後，參加道路駕訓僅同期的3%。（示意資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低機車肇事，公路局補助民眾考照前上機車駕訓班，不過審計部揭露，民眾參加機車駕駛訓練比率仍偏低，113年度參加駕訓班者通過駕照筆試、路考占比未及2成，且考領駕照的新手駕駛參加機車道路駕訓，僅同期考取駕照的3%，不利於降低交通違規及事故風險。

為改善機車事故傷亡人數長年居高不下的問題，公路局自108年度起推動機車駕訓補助計畫，考機車駕照前，參加機車駕訓者，補助每人1300元；另為提升考取機車駕照民眾的實際道路駕駛安全，自112年起，再針對已經考到駕照者，補助每人1200元參加機車道路駕訓。

審計部表示，依據統計，109至113年度參加駕訓班通過普通重型機車駕照筆試者，占整體筆試通過人數比率，分別為3.68％、6.41％、9.81％、12.04％及17.71％；另通過路考者，占整體路考通過人數比率，則為4.71％、7.22％、10.26％、12.61％及18.34％，雖逐年增加，顯示補助計畫有助提升民眾參加意願，但113年度整體通過比率仍未達2成，不利於提升機車駕駛人遵守交通規則和正確駕駛習慣。

另外，統計也顯示，針對補助已經考取駕照後的民眾參加道路駕訓部分，112年1月至113年8月共有3443人參加，其中持照3年以下的新手駕駛有2861人，僅占同期間透過駕訓班取得機車駕照人數9萬5341人的3％。審計部認為，騎乘經驗較不足的新手多數未參與相關訓練，不利降低交通違規與事故風險，已請公路局研議改善。

對此，公路局表示，已與業者、公會合作，提高特定族群包括低收、學生等補助，提升民眾參加機車駕訓及道路安全訓練意願；另已輔導駕訓班業者增設機車駕訓班別，開辦機車駕訓業者家數已由108年底之24家，增加至114年2月底之97家，並將持續輔導業者參與道路安全訓練試辦計畫，降低考取駕照駕駛人上路違規及事故風險。

公路局進一步說明，針對機車駕訓及考後安駕訓練，公路局從108年起逐年增加補助名額，鼓勵民眾參加機車駕訓，今(114)年更擴大補助參加道路駕駛訓練計畫每人訓練費用2500元，截至8月已有4萬6600人參加機車駕訓，更有4400人已參加道路駕駛訓練，從統計資料顯示，初學駕駛人參加機車駕訓及道路訓練課程後，違規風險降低64%，事故風險降低51%，有效降低交通違規及事故風險。

公路局強調，各監理單位將持續透過多元管道推廣宣導及擴大補助措施，讓更多機車考照民眾參加機車駕訓，提升安全法規知識與實際道路安全駕駛能力，以期降低機車交通事故傷亡人數為目標。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

機車駕訓公路局補助交通安全事故審計部

