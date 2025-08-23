新自強號車長19字廣播「公開處刑旅客」　影片笑翻網：很有台鐵風格

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友近日乘坐台鐵新自強號時，突然聽見列車長廣播，提醒位在5號車廂的一位家長「已遭到其他乘客投訴」，希望家長約束同行小孩的行為，避免影響他人，整個廣播被他拍下上傳網路，貼文一出立刻引發網友熱議，有人覺得這種如同公審的行為不太妥，但也有許多人喊讚。

▲網友搭乘新自強號時，聽見列車長廣播，提醒其他車廂的家長約束好孩子的行為。（示意圖／記者李姿慧攝）

網友在Threads貼出影片，可以看見拍攝地點在台鐵新自強號車廂，列車長正在廣播「5號車的旅客你已被投訴，請管好你家的小孩」，讓他忍不住拿出手機錄下現場情況。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人覺得這種如同公審的行為不太妥，「非常糟糕的執行方式，懲罰所有其他乘客被迫聽列車長公審式教訓人」、「小孩子吵鬧固然有錯，但列車長一定還有一大堆處理方法，這種公開處刑的方式絕對是錯的，結果還一堆人拍手叫好，真是野蠻的社會」。

也有許多網友喊讚，「很好，傷害性不大，但侮辱性極強」、「公開處刑，高招」、「好有人情味，很有台鐵風格」、「好棒喔、現在大人都不管自己孩子在公共場所又吵又鬧，真的丟臉丟死人了」、「這是哪一班車、我也想坐這列車長的車，有正義感」。